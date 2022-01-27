لا يقبل الهزيمة.. رونالدو يحظر موقعًا عالميًا لتخفيض قيمته السوقية!

حظر نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الحساب الرسمي لموقع Transfermarkt العالمي بموقع إنستجرام بسبب غضبه منهم نتيجة لتخفيض قيمته السوقية .

موقع ترانسفير ماركت هو أشهر موقع بالعالم فيما يتعلق بتقييم اللاعبين، ويوظف 80 شخصًا وأكثر من ألف متطوع من أجمل تقييم اللاعبين اعتمادًا على الاحصائيات والأبحاث وغيرها.

ولكن في عام 2020، نشر الموقع قائمة لأغلى اللاعبين الذين يمتلكهم وكيل الدون، جورج مينديش، وظهر من هم أعلى قيمة من رونالدو.

كريستيان شفارتس، منسق الموقع العالمي، قال حول الواقعة "رونالدو أرسل رسالة أولًا إلى مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي عندنا".

كما أضاف "شرحوا له السبب وقالوا أن اللاعب الأعلى قيمة بالنسبة للاعبين الذين هم في نفس فئتك العمرية".

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وواصل "كان الفارق بينه وبين رونالدو واللاعب التالي في القائمة فقط 30 إلى 50 مليون جنيه استرليني، فأرسل لنا رموزًا تعبيرية ثم قام بحظر الحساب على إنستجرام".

في ذلك التوقيت، كانت قيمة رونالدو 75 مليون يورو، وتفوق عليه بيرناردو سيلفا بقيمة 100 مليون يورو، لذلك فيبدو أن الأمور اختلطت على شفارتس بعض الشيء.

شفارتس تابع حديثه معللًا انخفاض القيمة "يعتبر العمر الآن أحد أهم العوامل، رونالدو كبير في السن وكذلك ليونيل ميسي وسوف تنخفض قيمتهما بسبب ذلك".

وأتم "حتى لو ظهر رونالدو وميسي بأداء جيد كما كانوا قبل ثلاث سنوات، فالواقع أنهما الآن أكبر بثلاث سنوات".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس باع رونالدو صاحب الـ36 عامًا إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي بما بلغت قيمته 23 مليون يورو فقط، بعد شرائه قبلها بثلاثة أعوام من ريال مدريد بـ100 مليون يورو.