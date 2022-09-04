لا يغيب أبدًا حتى وهو مصاب .. ويليامز يشارك ويعزز رقمه القياسي

يبدو أن إيناكي ويليامز مصر على تعزيز رقمه القياسي في عدد المباريات المتتالية في الدوري الإسباني.

شارك اللاعب إيناكي ويليامز بشكل أساسي في مواجهة فريقه أتلتيك بيلباو التي أقيمت اليوم الأحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ضد إسبانيول.

الخبر طبيعي حتى الآن، لكن المثير للإعجاب والجدل هنا أن اللاعب تعرض لإصابة قوية للغاية الأسبوع الماضي وكان من المتوقع أن يغيب عن لقاء هذه الجولة ليتوقف رقمه القياسي عند 236 مباراة.

ظهر ويليامز في تشكيلة المدير الفني إرنستو فالفيردي الذي عاد هذا الموسم ليقود أتلتيك بيلباو من جديد بعد رحيله لبرشلونة قبل سنوات.

فاز الفريق على قادش الأسبوع الماضي، لكن اللاعب سقط أرضًا متألمًا من كاحله، ليتوقع الجميع غيابه لمدة 15 يومًا على الأقل وهو ما لم يحدث.

مشاركة ويليامز تجعله اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإسباني الذي لم يغب عن أي مباراة طوال ست سنوات ونصف بشكل مثير للإعجاب.

بالرغم من هذا فقد تعرض فريقه للخسارة أمام إسبانيول بأقدام طرف آخر كان على علاقة قريبة ببرشلونة، وهو مارتين برايثوايت الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 86.

جدير بالذكر أن ويليامز كان قد كسر الرقم القياسي الخاص بعدد المشاركات المتتالية في الدوري الإسباني في شهر أكتوبر الماضي، كاسرًا رقمًا كان يخص لاعب باسكي آخر يدعى خوانان لارناجا لاعب ريال سوسييداد السابق وهو ما عزز مكانته بين جماهير بيلباو.