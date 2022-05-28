لا يستسلم أبدًا .. إبراهيموفيتش ينوي مواصلة اللعب وميلان يلمح للتجديد!

باولو مالديني المدير التقني لميلان يؤكد أن زلاتان إبراهيموفيتش لا يفكر في الاعتزال ويلمح إلى إمكانية تجديد عقده.

كشف باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لا يفكر في الاعتزال بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "فوتبول إيطاليا"، وأكد خلالها أنه تحدث مع زلاتان، وسيتناقش معه من جديد في ظرف 15 يومًا.

وقال مالديني تجديد عقد زلاتان: "لقد تحدثت مع إبراهيموفيتش يوم الإثنين، وقلنا إننا سنناقش الأمر من جديد خلال 15 يومًا".

وأضاف: "لا أرى مشكلة في الوصول لاتفاق معه، لكن بشكل طبيعي فهو لا يشعر بالسعادة بسبب لعبه لدقائق قليلة، سنرى ما الذي سيحدث".

وأردف: "أيًا كان ما سنفعله فسيكون من أجل صالح ميلان وزلاتان، مما فهمت فنيته هي الاستمرار في اللعب".

وكان ميلان قد أعلن أن زلاتان خضع لجراحة ناجحة في الركبة وهو ما أكده اللاعب نفسه الذي قال إنه كان يلعب دون رباط صليبي لستة أشهر.

جدير بالذكر أن ميلان كان قد توج بالدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عامًا بعد الفوز على ساسوولو بثلاثية نظيفة.