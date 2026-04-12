لا يزال إنتر ميامي وميسي ينتظران أول فوز لهما في الملعب الجديد

لا يزال إنتر ميامي ينتظر تحقيق أول فوز له في ملعب «نو ستاديوم» الجديد، الذي تم افتتاحه رسمياً الأسبوع الماضي. ولم يتمكن ليونيل ميسي ورفاقه في ليلة السبت إلى الأحد من تجاوز التعادل 2-2 أمام نيويورك ريد بولز.

افتتح خورخي روكالفابا التسجيل للزوار بعد ربع ساعة من اللعب في جنوب فلوريدا. عاد إنتر ميامي إلى المباراة، مما أدى إلى هدف التعادل الذي سجله ماتيو سيلفيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

كان ذلك دفعة معنوية لإنتر ميامي، الذي تقدم لأول مرة على أرضه بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق جيرمان بيرتيرامي. لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الفوز، حيث منح أدري ميميتي فريق نيويورك ريد بولز نقطة في الدقائق الأخيرة.

كان ميسي قريباً من تسجيل هدف الفوز بركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع. دخل لويس سواريز الملعب كبديل قبل نهاية المباراة بوقت قصير. يحتل إنتر ميامي المركز الثالث في المؤتمر الشرقي لدوري MLS، برصيد 12 نقطة من سبع مباريات. ويحتل المتصدر ناشفيل المركز الأول بفارق أربع نقاط.

أعرب المدرب خافيير ماسكيرانو عن استيائه بعد المباراة، ويرى أن فريقه كان يستحق أكثر من مجرد نقطة واحدة. ''الأخطاء التي ارتكبناها كانت قاتلة لنا. لكن على الرغم من ذلك، بذل اللاعبون قصارى جهدهم للفوز اليوم.''

فقد فريق نيويورك سيتي إف سي بقيادة المدرب باسكال يانسن فرصة احتلال المركز الثاني في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، بعد أن تغلب عليه فريق فانكوفر وايتكابس بنتيجة 2-0. ويحتل الفريق من نيويورك المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميامي.