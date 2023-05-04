" لا يزال أمامي الكثير".. تشافي ألونسو يحسم قراره بشأن تدريب ريال مدريد وتوتنهام

تشافي ألونسو يحسم مستقبله بعد شائعات ريال مدريد

تحدث تشافي ألونسو، أسطورة ريال مدريد وليفربول السابق عن تجربته مع باير ليفركوزن منذ توليه منصب القيادة الفنية للفريق.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن أندية ريال مدريد وتوتنهام مهتمون بألونسو البالغ من العمر 41 عامًا.

وعلق ألونسو على هذه التقارير خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة باير ليفركوزن على أرضه ضد كولن في الدوري الألماني المقرر إقامتها مساء غد الجمعة.

وقال ألونسو عندما سأله أحد الصحفيين عن مستقبله: "أنا ألعب كرة القدم منذ سنوات عديدة والشائعات طبيعية لكن لا يزال أمامى مع باير ليفركوزن الكثير لنحققه".

وتابع: "هذا هو السبب في أن رأسي موجود هنا بنسبة 100 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية ورأسي موجود أيضًا هنا بنسبة 100 في المائة للموسم المقبل ".

هذه الكلمات تعني بالتأكيد أن المدرب السابق لفريق ريال سوسيداد لن يغادر ناديه الألماني هذا الصيف لأنه يعتزم مساعدة ليفركوزن على المنافسة على لقب الدوري الألماني، ومنذ تولي ألونسو تدريب الفريق في أكتوبر قدم مستويات جيدة وساعدهم على التحول إلى أحد أفضل الفرق في الدوري الألماني من المنافسة على الهبوط في غضون سبعة أشهر.

وفي 31 مباراة فاز الفريق في 17 منها تحت قيادة ألونسو وهو رقم رائع للغاية بالنسبة لفريق كان يكافح الهبوط قبل كأس العالم.

ويحتل باير ليفركوزن المركز السادس في جدول الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، وسيواجه فريق ليفركوزن نظيره روما يوم 11 مايو الجاري في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.