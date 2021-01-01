لا يرحم .. لويس سواريز يحطم رقم كريستيانو رونالدو

انطلاقة مميزة من النجم الأوروجوياني لموسم استثنائي

حطم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الرقم القياسي المسجل باسم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي فيما يتعلق بالأهداف في أول موسم مع فريق بالدوري الإسباني.

ومنح سيلتا فيجو هدية لريال مدريد وبرشلونة حين أسقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراة أقيمت على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولكن على الرغم من التعادل، النجم الأوروجوياني لويس سواريز كان في الموعد وسجل ثنائية في ظرف 5 دقائق فقط ليواصل تألقه في الدقيقة الخامسة والأربعين بالهدف الأول وفي الدقيقة الخمسين بالهدف الثاني.

وبهذين الهدفين، عزز سواريز صدارته لهدافي الدوري الإسباني متفوقًا على نجم إشبيلية الدولي المغربي يوسف النصيري الذي يلاحقه على سلم ترتيب هدافي الليجا هذا الموسم في ظل تراجع أرقام ميسي وبنزيما.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-2021

ولكن الهدفين اللذين سجلهما البيستوليرو اليوم جعلا نجم أياكس وليفربول السابق هو أول لاعب يسجل 16 هدفًا في أول 17 مباراة له مع فريق الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين.

وذلك حطم سواريز رقم كريستيانو رونالدو الذي كان يمتلك 15 هدفًا في نفس العدد من المباريات سجلها كريستيانو رونالدو خلال بدايته المذهلة في فترة استثنائية مع ريال مدريد الذي انتقل إليه قادمًا من مانشستر يونايتد في عام 2009.

يذكر أن لويس سواريز قد انتقل خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد بعد 6 مواسم قضاها مع العملاق الكتالوني وحقق خلالها العديد من الأرقام الجماعية والفردية.