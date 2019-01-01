لا يخسر على أرضه.. رقم قياسي لم يحققه سوى باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يحقق العلامة الكاملة على أرضه بـ 12 انتصار من أصل 12 مباراة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق باريس سان جيرمان رقمًا قياسيًا لم يحققه أي فريق آخر في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم بانتصاره على ضيفه بوردو.

وكان باريس سان جيرمان قد أسقط ضيفه بوردو بهدف مقابل لا شيء لحساب الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل إيدينسون كافاني هدف الفريق الباريسي الوحيد، قبل أن يخرج من المباراة مصابًا، وسط شكوك في قدرته على المشاركة أمام مانشستر يونايتد.

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وبهذا الانتصار، وصل باريس سان جيرمان إلى الفوز رقم 12 في 12 مباراة لعبها على ملعبه حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويعد باريس سان جيرمان هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي يمتلك نسبة انتصارات على أرضه تصل إلى 100%.

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يذكر أن باريس سان جيرمان ينتظر مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، تلك التي سيدخلها بدون نيمار وعلى الأرجح كافاني.