"لا يحق لكم الشكوى" .. توماس رونسيرو يقصف جبهة لابورتا برد ناري حول "عين الصقر"

الجدل المصاحب للكلاسيكو مازال مستمرًا

اقتحم الصحفي الإسباني توماس رونسيرو الجدل المثار حول استخدام تقنية "عين الصقر" في الدوري الإسباني، وهي الخاصة بالكشف عن تخطي الكرة خط المرمى من عدم حدوث ذلك.

الجدل حول استخدام تلك التقنية كان قد انفجر عقب خسارة برشلونة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد الأحد الماضي بنتيجة 3-2، وهو اللقاء الذي شهد عدم احتساب هدف للبارسا بحجة عدم تخطي الكرة لخط المرمى.



مسؤولي البارسا وعلى رأسهم الرئيس جوان لابورتا فجروا غضبهم في وجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم وطرحوا العديد من الاستفسارات حول عدم استخدام تقنية عين الصقر، وقد طالب الرئيس بإعادة اللقاء.



الموضوع يُستكمل بالأسفل

رئيس تحرير صحيفة آس لم يُفوت تصريحات لابورتا دون رد قاسٍ من جانبه، حيث أوضح في برنامج "إل شيرينجيتو" أن ريال مدريد كان يُطالب منذ سنوات بتطبيق تلك التقنية لكن برشلونة كان من رفضها.



حيث قال "ريال مدريد أراد دومًا تطبيق تقنية خط المرمى لكن برشلونة كان من الفريق الرافض لذلك. الآن لا يحق لكم الشكوى".

