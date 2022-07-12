"لا يحترمون تاريخ أساطيرهم".. ألفيش يفتح النار على برشلونة!

فتح البرازيلي داني ألفيش النار على إدارة برشلونة بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي.

اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا لا يزال مؤمنًا بقدرته على العطاء وصناعة الفارق في ملاعب الساحرة المستديرة.

وقال ألفيش إنه ليس سعيدًا بالرحيل عن برشلونة ولا حزينًا كذلك، ولكنه "كان يتمنى أن ينتهي الأمر بشكل مختلف".

وأضاف: "لقد سعدت بالعودة إلى برشلونة، لقد حلمت لخمس سنوات بالعودة إلى هذا المستوى" وذلك في تصريحات لصحيفة الجارديان.

وأردف: "الشيء الذي لم يرقني هو الطريقة التي تم بها رحيلي، منذ وصولي كنت واضحًا حين قلت إنني لم أعد بعمر 20 عامًا، أردت أن تكون الأمور واضحة دون إخفاء أي شيء عني، ولكن هذا النادي اختلف في السنوات الأخيرة".

وتحدث بوضوح قائلًا: "برشلونة لا يكترث لأولئك الذين صنعوا التاريخ للنادي، كمشجع برشلونة، أود أن أرى النادي يقوم بهذه الأشياء بشكل مختلف".

رغم كل ذلك، يؤكد أسطورة برشلونة أنه من العظيم أن يلعب في كامب نو مجددًا، مشيدًا بالمدرب تشافي وشاكرًا إياه وكذلك رئيس النادي على إعادته مرة أخرى للبلوجرانا.

واستكمل: "لقد رأيت فريقًا بلاعبين شباب ذوي أفكار لا تصدق في الملعب، هذا الفريق يحتاج إلى التطور خارج الملعب، العقلية اختلفت تمامًا عما بني منذ سنوات قليلة، كل شيء يحدث في الملعب يتأثر بما يحدث خارجه".

كما أكد ألفيش أنه "يعشق التحديات ويقيم كل الخيارات" حينما سئل ما إذا كان ينوي اعتزال كرة القدم بعد الرحيل عن برشلونة أم لا.

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