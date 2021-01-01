لا يتوقف عن الأرقام القياسية.. نوير يكسر رقم أوليفر كان الخالد في الدوري الألماني

رقم استثنائي..

حقق مانويل نوير رقمًا قياسيًا في تاريخ حراسة مرمى الدوري الألماني، عندما حافظ على نظافة شباكه خلال فوز فريقه بايرن ميونخ على شالكه برباعية نظيفة مساء الأحد.

هذه هي المباراة رقم 197 في تاريخ مشاركات نوير بالبوندسليجا التي يحافظ فيها على نظافة شباكه، ليتخطى بذلك الرقم القياسي المسجل باسم أوليفر كان، أسطورة الحراسة الألمانية السابق.

عظمة الرقم الذي حققه الحارس البالغ من العمر 33 عامًا تكمن في أنه احتاج إلى 423 مباراة فقط لتحقيقه سواءً مع شالكه أو البافاري، في مقابل أن أوليفر كان حققه بعد 557 مباراة مع بايرن ميونخ وكارلسروه.

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هذا الموسم تمكن نوير في تحقيق شباك نظيفة في أربع مباريات على صعيد البوندسليجا، كما حقق الأمر نفسه مرتين على صعيد دوري أبطال أوروبا.

ورغم ما يلقاه من هجوم ضخم من قبل جماهير شالكه، فريقه السابق، بعد انتقاله لبايرن، إلا أن نوير أعرب عن آماله في أن يتمكن فريق مقاطعة جيلسنكيرشن من النجاة من صراع الهبوط الحالي.

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نوير بعد المباراة قال "آمل أن يتمكن شالكه من البقاء في الدوري وينجح في مهمته الحالية".

الجدير بالذكر أن نوير حقق جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن العام المنقضي، 2020، من الاتحاد الدولي "فيفا" بعد أن قاد البايرن لتحقيق الثلاثية التاريخية.

كما تجدر الإشارة إلى أن فوز بايرن اليوم على شالكه جعله يبتعد بصدارة ترتيب البوندسليجا بفارق سبع نقاط عن أقرب الملاحقين، لايبزيج.