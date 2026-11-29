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يمر مانويل نوير بأسابيع صعبة. فإصابة قدمه الحالية مصدر قلق، لكن أحداثاً خارج الملعب تتصدر العناوين أيضاً. وتحظى الحياة الخاصة للحارس البالغ من العمر 40 عاماً باهتمام خاص، وقد تحدث عنها مؤخراً بصراحة غير معتادة.

خلال زيارة لنادي مشجعي بايرن «Räuber Kneißl Unterweikertshofen '97»، سُئل نوير عن اللاعب الذي يود تبادل الأماكن معه ليوم واحد. فأجاب: «سأختار لاعباً أقل شهرة. ربما لاعباً شاباً لم يدخل دائرة الاهتمام بعد، لأنك تستطيع التمتع بقدر أكبر من الخصوصية، ولا يتعرف إليك الناس بسهولة. هذه ميزة أن تكون لاعباً شاباً وقادراً على فعل ما تريد».

وتأتي هذه التصريحات بينما يواجه نوير انتقادات بسبب رحلته الأخيرة إلى البرازيل.

فبعد وقت قصير من انتشار خبر انفصاله عن زوجته أنيكا، شوهد الحارس الذي نال جائزة أفضل حارس مرمى في العالم خمس مرات هناك برفقة امرأة أخرى. وكان الزوجان قد استقبلا طفلهما الثاني معاً في أواخر صيف 2026. وعلّق أوليفر كان، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن، على الرحلة أيضاً، واصفاً زيارة نوير بأنها «مؤسفة بالطبع» على سكاي .

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ويواجه نوير مشكلات على أرض الملعب أيضاً. فقبل عدة أسابيع، تعرض قائد بايرن لتمزق جزئي في أحد الأوتار خلال مباراة الدوري الألماني أمام ماينتس 05، ما أبعده عن الملاعب حتى نهاية عام 2026. ويتطلع الآن إلى العام الجديد والعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. وقال نوير: «الخطة بالتأكيد هي أن أعود في يناير، وأن أتدرب بكثافة وأخوض حصصاً تدريبية أطول قرب عيد الميلاد. سأبقى هنا وأتدرب».

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وأوضح نوير: «ما زلت أعمل على استعادة جاهزيتي، وسأحاول مساعدة الفريق مجدداً في يناير». وقال أيضاً إنه زار الأطباء يوم الثلاثاء، وإن تعافيه فاجأهم على نحو سار.

ومنذ فترة، تشير الدلائل إلى أن هذا الموسم سيكون على الأرجح الأخير لنوير كلاعب محترف، بغض النظر عن إصابته الحالية. وقال: «شخصياً، لا أتوقع أن أواصل اللعب بعد الصيف. لكنني الآن سأستمتع بالأشهر الستة المقبلة بمجرد استعادة لياقتي. وسأحاول الحفاظ عليها أيضاً. أفعل كل ما بوسعي من أجل ذلك».

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ودُعي نوير إلى تقطيع كعكة كبيرة خلال الفعالية الجماهيرية. وأثناء تقطيعها، جرح بطل العالم لعام 2014 إبهامه، واضطر إلى تضميده. ومع ذلك، كان عليه توقيع الكثير من الطلبات للجماهير بإبهامه المصاب قبل انتهاء الفعالية.

وخاض الحارس البالغ من العمر 40 عاماً تسع مباريات رسمية مع بايرن ميونخ حتى الآن هذا الموسم. وفي الوقت نفسه، يتولى يوناس أوربيج، الخليفة المحدد لنوير، حراسة مرمى بايرن.