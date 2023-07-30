لا يبالي بكريستيانو رونالدو .. لاعب الاتحاد المنستيري يقلل من النصر من أجل الزمالك!

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty
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النصر اكتفى بالتعادل السلبي في المباراة الأولى

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قلل ياسين الشيخ لاعب الاتحاد المنستيري التونسي من فرص النصر السعودي في التأهل للمراحل الإقصائية من بطولة كأس الملك سلمان العربية، مشيرًا إلى أنه يتوقع تأهل فريقه بجانب الزمالك المصري.

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الزمالك حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري (4-0) في افتتاح مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان العربية، فيما اكتفى النصر بالتعادل السلبي مع مواطنه الشباب في مباراة بدأها الأول بالبدلاء قبل أن يزج مدربه لويس كاسترو بالنجوم الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

الشيخ رأى في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أن النصر لا يختلف عن الزمالك، مضيفًا قبل مواجهة الفريق السعودي "عانينا من صعوبات في المباراة الأولى لكننا ندخل الثانية بشكل أفضل ونحن متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية".

أضاف "النصر مثل الزمالك، فريقان لديهما تاريخ كبير، وبالتالي الضغوطات واحدة. نحن دخلنا في أجواء البطولة وعلينا أن نُقدم مستوى أفضل أمام النصر".

أتم حول توقعاته للمتأهلين عن المجموعة "أتوقع صعودنا بجانب الزمالك، خاصة أنني أشجعه".

يُشار إلى أن النصر من المتوقع أن يدخل المباراة الثانية أمام الفريق التونسي بالمجموعة الأساسية.

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