"لا نلعب في الجنة" سبب طرد حازم إمام أمام المقاصة

قائد الزمالك تم طرده قبل نهاية المباراة بأربع دقائق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح حازم إمام؛ قائد الزمالك، السبب الذي دفع محمود البنا؛ حكم مواجهة الأبيض أمام مصر للمقاصة، إلى إشهار الكارت الأحمر المباشر له.

الدقيقة 86 من عمر المباراة، شهدت طرد اللاعب بعد حديث غير لائق مع حكم الراية، استحق عليه الطرد المباشر دون إنذار مسبق.

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وقال إمام عقب اللقاء، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "كنت أتحدث مع محمد إبراهيم حول إحدى الكرات بجانب حكم الراية، ففوجئت به يطلب من الحكم أن يمنحني إنذارًا، فقلت له نحن لا نلعب في الجنة حتى تمنح إنذارات على كل فرصة، فقرر طرد مباشرةً".

المباراة انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى النقطة 45 متربعًا على صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند النقطة 30 في المركز الرابع.