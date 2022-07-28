"لا نفكر فيك!".. قائد أتلتيكو مدريد يوجه رسالة شديدة اللهجة لرونالدو

الدولي الإسباني لا يريد صاروخ ماديرا في الفريق

تحدث كوكي ريسوريكسيون قائد أتلتيكو مدريد عما يشاع عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الراغب في الخروج من مانشستر يونايتد ولو لموسم واحد على سبيل الإعارة من أجل ضمان اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أتى هذا بعد لقاء تحضيري ضد نومانثيا في بطولة خيسوس خيل الودية والتي فاز بها الروخيبلانكوس.

وقال كوكي عقب المباراة في تصريحات لـ Directo Gol: "لا نتحدث عن كريستيانو رونالدو في غرفة الملابس كلاعبين، زملائي هم لاعبون عظام، لدينا مهاجمون من البرتغال والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وفرنسا، لدينا لاعبون يستطيعون فعل كل شيء بشكل جيد هنا".

تصريحات اللاعب الذي يعد من ركائز أتلتيكو مدريد والمدرب دييجو سيميوني في السنوات الأخيرة تلقي الضوء على العديد من الخيارات التي رأى الكل أنها مطروحة بالنسبة لرونالدو، ولكن في الأخير هي من ترفضه لا العكس!.

البرتغالي توجه في البداية إلى بايرن ميونخ الذي أعلن أنه غير مناسب لمتطلباته في الفترة الحالية، والآن أتلتيكو مدريد عبر إدارييه ولاعبيه يعلن عدم رغبته في ضم البرتغالي.

رونالدو كان قد عقد جلسة واضحة المعالم مع إدارة مانشستر يونايتد حضرها وكيله خورخي مينديش، طلب فيها الرحيل ولو لموسم واحد معارًا إلى أي من الأندية التي تشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.