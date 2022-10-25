"لا نريد مالًا غير مالنا" .. شقيق حمدالله يُفجر مفاجأة حول موقفهم من حُكم فيفا

هل انتهت القضية؟

فجر عبد الرحيم حمدالله شقيق "عبد الرزاق" نجم هجوم الاتحاد مفاجأة حول موقفهم من حُكم الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح شقيقه ضد ناديه السابق، النصر، والذي صدر يوم أمس الإثنين.

فيفا كان قد رفض شكوى النصر وحمدالله ومطالبهم بتعويضات مالية عن فسخ العقد، لكنه ألزم النادي السعودي بمنح اللاعب كل المبالغ المتأخرة لصالحه والبالغة 3.2 مليون يورو وتشمل الخصم الذي طبقته الإدارة على الرواتب خلال فترة كورونا، إضافة إلى المكافآت المتأخرة من بطولتي السوبر والدوري وحوافز أخرى يشملها العقد.

أخ حمدالله أكد في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أنهم لن يستأنفوا ضد قرار فيفا مشيرًا إلى أن القضية انتهت بالنسبة لهم وأنهم لا يُريدون مالًا غير مالهم.

SHAHID

وأضاف "ثبت للفيفا أن سبب فسخ العقد من جانب النصر أمر غير مبرر ولا يستحق أن يصل إلى إنهائه بين الطرفين، لذلك تم الحكم لصالح اللاعب".

"نحن لن نستأنف في “فيفا” وهذا المبلغ الذي طلبناه من النصر قبل القضية هو مستحقات متأخرة للاعب يجب الالتزام بها، ولم نطلب تعويضات أو مبالغ إضافية أو كامل العقد، والنصر رفض الوصول إلى حل ودي حينها، ومن وجهة نظري، نحن لا نريد مالًا ليس مالنا، الموضوع بالنسبة لنا انتهى".

النصر كان قد أعلن نيته التقدم باستئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد حُكم فيفا، وذلك على لسان رئيسه مسلي آل معمر، كما أشارت الرياضية إلى أن مصادرها تؤكد توجه حمدالله للاستئناف ضد الحُكم كذلك ومطالبته بتعويضات مالية عن فسخ عقده من جانب واحد.

يُشار إلى أن حمدلله عوقب من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية بالإيقاف لـ4 أشهر كما منع ناديه الاتحاد من القيد لفترة انتقالات واحدة، لكن الطرفان استأنفا الحكم لدى مركز التحكيم الرياضي والجميع بانتظار القرار النهائي.

SHAHID