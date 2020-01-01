لا ميسي ولا صلاح.. مفاجأة في اختيار أصعب منافس للاعب مانشستر يونايتد

اختيار غريب من مدافع مانشستر يونايتد لأصعب من واجهه في مسيرته

كشف لوكا شاو، مدافع مانشستر يونايتد، عن أصعب منافس واجهه مستبعدًا ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، ونجم ليفربول، محمد صلاح.

شاو لعب ضد ميسي في دوري أبطال أوروبا كما واجه محمد صلاح في عدة مناسبات بالدوري الإنجليزي.

اللاعب الإنجليزي انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2014 لكنّه تعرض للعديد من الإصابات جعلته يغيب عن مباريات حاسمة لفريقه.

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وقال شاو في تصريح للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "البعض يعتقد دائمًا أنني أمزح، لكن أصعب مباراة لعبتها على الإطلاق كانت ضد فيكتور موسيس حينما كنت بعمر 17 عامًا مع ساوثامبتون".

وتابع: "ربما لأنني وقتها كنت صغيرًا للغاية، لكن موسيس كان سريعًا ومباشر وقوي وكل هذه الأمور شكلت تحديًا بالنسبة لي".

لاعب مانشستر يونايتد أكد أنّه واجه نجوم مثل جاريث بيل وميسي وهازارد وغيرهم ولكنّه لا ينسى أبدًا المباراة التي اضطر للعب ضد موسيس.

ويتواجد اللاعب النيجيري على سبيل الإعارة في إنتر الإيطالي قادمًا من فناربخشه التركي.

أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، هو من قدّم أفضل نسخة من موسيس وذلك في موسم 2016-2017 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.