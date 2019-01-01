لا من أجل دي يونج فقط - بارتوميو في أمستردام لضم دي ليخت

هل ينضم دي ليخت ودي يونج إلى برشلونة في الصيف المقبل؟

وصل وفد برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إلى أمستردام للتوقيع مع فرانكي دي يونج، لاعب أياكس، والتفاوض لأجل المدافع ماتياس دي ليخت.

برشلونة كان يرغب في التعاقد مع دي يونج منذ انتهاء الموسم الماضي ولكن الفريق الهولندي رفض التخلي عن اللاعب.

وذكرت إذاعة كتالونيا أنّ بارتوميو لن يوقع مع دي يونج فقط ولكنّه في مفاوضات متقدمة لأجل ضم دي ليخت.

▪️الرئيس التنفيذي لكارديف سيتي يتحدث عن لاعب الفريق سالا 🎙️ وكيف كان شعوره حيال الانضمام للفريق قبل اختفاء الطائرة التي كانت تقله pic.twitter.com/JnTCVmePSp

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

ويحاول برشلونة جلب الثنائي الهولندي لتدعيم الفريق ورفع جودته وخفض معدل الأعمار، وبعد حسم صفقة دي يونج فإن دي ليخت هو الخطوة المقبلة.

ومن المتوقع أن ينضم دي يونج مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون إضافية وراتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا صافي من الضرائب بجانب 6 ملايين أخرى حوافز إضافية تتعلق بالبطولات ومشاركات اللاعب.

وكان برشلونة قد تعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو بالمجان على أن ينضم بنهاية الموسم.

البلوجرانا في مفاوضات لضم أدريان رابيو بالمجان بنهاية الموسم بعد انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.