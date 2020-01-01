لا مكان للجماهير .. البريميرليج يغلق أبوابه من جديد بسبب فيروس كورونا

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لن يُسمح للمشجعين في أي من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بعد وضع ليفربول في المستوى الثالث من قيود فيروس كورونا.

كان ليفربول وإيفرتون آخر ناديين في الدوري سمحا لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات بسبب وجود أقليم الميرسيسايد في المستوى الثاني من القيود.

لكن هذا الوضع لم يستمر طويلًا وسط ارتفاع في الحالات في جميع أنحاء البلاد لتعود مدرجات البريميرليج إلى الإغلاق التام وتلعب جميع المباريات بدون جماهير.

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تم بالفعل تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، مباراة الإثنين بين مانشستر سيتي وإيفرتون، ومباراة الأربعاء بين توتنهام وفولهام بسبب ظهور حالات إيجابية بين صفوف اللاعبين.

وفقًا لبيان صادر عن ليفربول: "سيؤثر هذا على فريقي الرجال والسيدات، بدءًا من مباراة للسيدات ضد لندن بيز في العاشر من يناير، ومباراة فريق الرجال في آنفيلد ضد مانشستر يونايتد في السابع عشر يناير لن يكون هناك حضور جماهيري"

وأضاف البيان: "طوال جائحة كورونا، كانت الأولوية هي صحة وسلامة اللاعبين والمدربين وطاقم النادي والمجتمع المحلي، وبناء على ذلك تم وضع بروتوكولات صارمة لضمان أن كل من ملعب أنفيلد وبرينتون بارك آمنان قدر الإمكان للجميع"

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ومن جهته، أصدر إيفرتون بيانًا خاصًا به قائلًا: "لن يتمكن المشجعون بعد الآن من حضور مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من مباراة وست هام يونايتد في جوديسون بارك في يوم رأس السنة الجديدة.