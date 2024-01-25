لا مفر يا برشلونة.. نيجريرا يمثل أمام القضاء!

لحظة الحقيقة اقتربت..

رغم محاولات عدم إخضاعه للتحقيق في القضية الشهيرة التي اشتهرت باسمه، يبدو أن مثول نائب رئيس لجنة الحكام الإسبان الأسبق إنريكيز نيجريرا أمام القضاء بات مسألة وقت.

مؤخرًأ، حدثت تطورات في ملف القضية التي يتهم فيها برشلونة بشراء ولاء الحكام، صبت في مصلحة النادي الكتالوني وأسالت الكثير من الحبر.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد أكدت أن القاضي خواكين أجيري الذي يحكم في قضية نيجريرا، وصل إلى نتيجة قاطعة بعد سلسلة من التحقيقات، وهي أن برشلونة غير متورط في شراء الحكام، أو التلاعب في النتائج أو أي شيء من هذا القبيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ريليفو" الإسبانية تشير إلى أن قاضي التحقيق سيستدعي نيجريرا ذاته، البالغ من العمر 78 عامًا للمثول أمام المحكمة، بعد أن تم استبعاد عجزه عن إدلاء الشهادة.

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ورغم تدهور ذاكرة نيجريرا نظرًا لكبره في السن، إلا أن قاضي التحقيق يؤكد احتفاظه بقواه العقلية كاملة مما يؤهله للإدلاء بشهادة والمثول أمام المحكمة.