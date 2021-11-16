لا للمفاجآت .. تونس والجزائر إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال

لحق منتخبا تونس والجزائر بالمغرب ومصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بفوز الأول على زامبيا وتعادل الثاني مع بوركينا فاسو، فيما اختتمت المغرب مبارياتها في تلك المرحلة من التصفيات بالفوز على غينيا في الرباط.

المنتخب التونسي كان قد وضع نفسه في موقف صعب بخسارته في غينيا الإستوائية خلال الجولة السابقة، إذ كان التعادل يكفيه لضمان التأهل رسميًا، وقد احتاج للفوز على زامبيا لخطف بطاقة التأهل من غينيا الاستوائية التي تُواجه موريتانيا خارج ملعبها.

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نسور قرطاج نجحوا في تفادي المفاجآت غير السارة وهزموا زامبيا بثلاثية مقابل هدف، وقد افتتح عيسى العبدوني التسجيل بعد مرور 18 دقيقة فقط من البداية، وأضاف محمد دراجر الهدف الثاني عند الدقيقة الـ31، واختتم الأهداف علي معلول نجم الأهلي المصري قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وقد سجل فاشيون ساكالا هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة الـ81.

المنتخب الجزائري دخل مباراته مع بوركينا فاسو على ملعب مصطفى تشاكر وهو بحاجة إلى التعادل فقط ليضمن تأهله للمرحلة الأخيرة من التصفيات، إذ كان يتقدم على ضيفه بفارق نقطتين قبل صافرة البداية.

المباراة جاءت قوية ومثيرة، خاصة أن الضيوف لم يرفعوا الراية البيضاء حتى اللحظات الأخيرة، وقد بدأت الأهداف بتقدم رياض محرز للجزائر عند الدقيقة الـ21، ومن ثم هدف التعادل لبوركينا فاسو بواسطة زكريا سانوجو عند الدقيقة الـ37.

سفيان فيجولي طمأن عشاق الخُضر بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ68، لكن إيوسوفو دايو أشعل المباراة وقلق تلك الجماهير بهدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ84، لتمر الدقائق الأخيرة بتوتر كبير على الجزائريين حتى أعلن الحكم نهاية المباراة.

المنتخب المغربي بدأ مواجهة غينيا في ملعبه وقد ضمن تأهله بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات القارة السمراء لمونديال قطر، وقد أنهى اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف دون رد سجلها ريان ماي، هدفان أحدهما من ركلة جزاء، وأيوب الكعبي.