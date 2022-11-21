لا للسلام الوطني .. لاعبو إيران يحتجون بطريقتهم الخاصة

إيران تلعب حاليًا مع إنجلترا في كأس العالم قطر 2022

انضم لاعبو منتخب إيران المتواجدون في قطر لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 للاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد النظام الحاكم، وذلك بالامتناع عن ترديد السلام الوطني قبل بدء المواجهة مع إنجلترا.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة ضد السلطات بسبب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني تبلغ من العمر 22 عامًا أثناء اعتقالها بواسطة شرطة الآداب الإيرانية بسبب ارتدائها ملابس غير محتشمة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقد شارك في الاحتجاجات الكثير من المشاهير ونجوم كرة القدم السابقين والحاليين، ووصل الأمر إلى اعتقال بعضهم خلال الأسابيع الماضية وسط مطالبات من البعض باستبعاد إيران من كأس العالم.

لاعبين إيران لم يرددوا النشيد الوطني امام انجلترا اعتراضاً على النظام الحاكم



- @David_Ornstein



pic.twitter.com/Iaes7SeWgA — EPL World (@EPLworld) November 21, 2022

القائد علي رضا جهانبخش كان قد أشار مؤخرًا إلى أن النقاش دائر في غرفة الملابس حول ترديد السلام الوطني وأن القرار سيكون جماعيًا، ويبدو أن قرار اللاعبين كان عدم ترديد السلام الوطني وهو ما حدث اليوم في استاد خليفة الدولي.

يُشار إلى أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بتقدم إنجلترا بثلاثة أهداف دون مقابل وسط أداء سيئ وسلبي جدًا من الإيرانيين سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

إيران وقعت في المجموعة الثانية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.