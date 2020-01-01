لا عاصم اليوم | كريستيانو رونالدو لم يعد في مأمن من كورونا

هل يضطر رونالدو للعودة إلى إيطاليا؟

يهدد وباء كورونا نجم يوفنتوس وهداف ريال مدريد التاريخي كريستيانو رونالدو رغم خروجه من إيطاليا وعودته لمسقط رأسه في ماديرا بالبرتغال.

رونالدو انتقل حديثًا لفيلا بالقرب من منزله وذلك لأجل التغيير.

وكان صاروخ ماديرا قد غادر إيطاليا قبل ظهور الوباء في الفريق وذلك لزيارة والدته المريضة ولكنّه لم يعد منذ حينها.

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وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أنّ كريستيانو لم يعد في أمان بالوقت الراهن في ماديرا بعد أن وصل كورونا إلى الجزيرة الصغيرة.

وأشارت إلى أنّه قبل ذلك لم يتم اكتشاف أي حالات هناك، أما الآن فقد ظهرت 10 حالات مصابة بكورونا في الجزيرة على بعد 20 كيلو مترًا فقط من منزل رونالدو.

وكان البيانكونيري قد دعى لاعبيه الأجانب للعودة إلى الفريق من أجل الاستعداد لاستئناف المسابقة.

جدير بالذكر أنّ رونالدو تلقى العديد من الانتقادات بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنّ هناك 3 لاعبين في يوفنتوس تعر