لا داعٍ للقلق يا هلاليين .. "هذه عادة جارديم"

بشرى خير، جارديم سيستقر على طريقة في هذا الموعد

استعرض الناقد الرياضي خالد القحطاني، أسلوب لعب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، مع فريق نادي موناكو الفرنسي، الذي كان يدربه قبل الزعيم، وكشف أيضًا عن أسلوبه الذي ينتهجه في التدريب.

جارديم لاقى انتقاد كبير خلال الأيام الماضية، بسبب طريقة لعبه مع نادي الهلال، حيث قام بتغيير الطريقة التي اعتاد عليها لاعبي الزعيم خلال السنوات الماضية، ولعب بثنائي هجومي.

القحطاني قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC Action" : "قلت من قبل أن الهلال كان يحتاج إلى حارس مرمى، وكنت أعتقد أن جوميس وجيوفينكو سيرحلون، وبالتالي الفريق كان يحتاج إلى لاعب 10 بالإضافة إلى مهاجم، بالإضافة إلى حارس مرمى".

وتابع: "في المجمل عبد الله المعيوف لم يختبر أمام الطائي، وأيضًا في مباراته الثانية أمام التعاون، باستثناء الخطأ القاتل الذي وقع فيه، وسجل من خلاله توامبا هدفًا، وهو من يتحمل هذا الأمر، ولا يمكن الحكم على موسم الحارس حتى الآن".

وتحول خالد القحطاني للحديث عن أسلوب لعب مدرب الهلال، حيث قال: "جارديم من عادته أول 5 جولات يستمر في التدوير حتى تجهز مجموعته على رتم واحد، وبعد ذلك يستقر على طريقة لعب، هذا ليس دفاعًا عن المدرب وإنما هي حقيقة".

واستدل القحطاني على حديثه قائلًا: "التاريخ يضع المعايير، بداية جارديم في أول 5 جولات بموسم 2014/2015، لعب بتشكيلتين، 3-2-4-1، و 3-3-4، والموسم التالي 3 تشكيلات، والموسم التالي 4 تشكيلات مع موناكو الفرنسي".

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وواصل: "هذه عادة جارديم، أن يستمر في التدوير مع بداية الموسم، أنا لا أعتقد أن الهلال في مجمل الموسم على الأقل أن يكون جوميس من المهاجمين الأثنين".

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واختتم القحطاني تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه بعدما يحقق جارديم ما يريده من تجهيز اللاعبين، واكتمال جاهزية جميع اللاعبين، أعتقد أن المدرب سيعود إلى طريقة 4-2-3-1".

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