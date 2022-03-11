"لا حرب في أوكرانيا، كلها صور من سوريا ويوغوسلافيا"

أثار توبياس ليفلز النجم الألماني السابق الجدل بتصريحات يدعي فيها أنه لا توجد حرب في أوكرانيا بل إنها مجرد صور من حروب قديمة.

روسيا قامت منذ أسابيع قليلة بغزو عسكري على أراضي أوكرانيا، الأمر الذي انتقل إلى كرة القدم وتسبب في اتخاذ العديد من الاتحادات موقف معارض للجانب الروسي.

آخرهم كان قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بفرض الإيقاف على مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في جميع مسابقاتهما.

وقال نجم بوروسيا مونشنجلادباخ السابق في البرنامج الخاص به على "سبوتيفاي": "لا توجد حرب في أوكرانيا، جميع الصور التي تصل لنا من حروب سابقة في سوريا ويوغوسلافيا".

وأضاف: "بوتين يريد فقط القضاء على النازيين، ولا توجد حرب في أوكرانيا جارية بذلك المعني".

وتابع: "الغرب إمبراطورية كاذبة، و99.9 من وسائل الإعلام كاذب، يمكنك عكس ما يظهر في الإعلام وستعرف الحقيقة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قام بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول إجراء رسمي على الأزمة الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

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