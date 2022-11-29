لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد .. مهاجم الأهلي يفسخ عقده

أزمات الأهلي لا تنتهي

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن لويس جرابان مهاجم النادي الأهلي السعودي قام بفسخ عقده من جانب واحد، وقد أرسل خطابًا لناديه بذلك.

الأهلي كان قد تعاقد مع المهاجم الجامايكي بداية الموسم الجاري الذي يخوضه في دوري يلو بعد هبوطه من دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي، وقد سجل هدفًا واحدًا من ركلة جزاء وأهدر ركلة جزاء أخرى خلال مواجهة العروبة.

الصحيفة أوضحت أن جرابان أرسل خطابًا للأهلي يُفيد بفسخ عقده من جانب واحد لعدم استلام رواتبه، فيما ولم يصدر عن النادي حتى اللحظة أي تعليق على الأمر.

مصادر #عكاظ :

تلقت إدارة النادي #الاهلي خطابا رسميا من مهاجم الفريق لويس غرابان يفيد بفسخ عقده من طرف واحد نظرا لعدم استلام رواتبه.#ان_تكون_اولا https://t.co/hiZirp7C4t pic.twitter.com/DNpF9mph6q — عكاظ (@OKAZ_online) November 29, 2022

فسخ اللاعبين لعقودهم مع الأهلي من جانب واحد بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية ليس جديدًا في النادي، إذ سبق وحدث مرارًا في السابق من لاعبين أمثال دجانيني تافاريس وجوزيف دي سوزا.

الأهلي يستعد حاليًا لاستئناف دوري الدرجة الأولى السعودي، والذي توقف في منتصف نوفمبر الماضي بسبب كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر.

الفريق لعب 8 مباريات في دوري يلو جمع منهم 15 نقطة بـ4 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة.

الفريق الجداوي سيُواجه الجبلين يوم 11 ديسمبر القادم في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر، ومن ثم العين يوم 16 من نفس الشهر في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11.