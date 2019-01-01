لا جديد .. إيكاردي لن يلعب ديربي ميلانو!

الأزمة مازالت قائمة!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن لا جديد في قضية ماورو إيكاردي وفريقه الإنتر، إذ مازال اللاعب يتدرب منفردًا، وعلى الأرجح سيغيب عن مواجهة ميلان الأسبوع القادم.

وحملت الأيام الأخيرة بوادر إيجابية بشأن حل الأزمة التي تعصف بالعلاقة بين الطرفين نتيجة تعثر مفاوضات تجديد عقد إيكاردي وقرار الإنتر سحب شارة القيادة منه، لكن يبدو أن تلك البوادر لم تكن كافية لإنهاء تلك المشكلة.

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إذ أوضحت أنسا أن اللاعب لم يتواجد في ملعب سان سيرو خلال انتصار الإنتر على سبال يوم أمس الأحد، رغم أن النادي كان يحتفل بذكرى تأسيسه الـ111، وأضافت أنه من الصعب توقع وجود نقطة تحول في القضية في الوقت الحالي، مما يُرجح غياب اللاعب عن مباراتي إنتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي وديربي ميلانو في الدوري الإيطالي.

من جانب آخر، يخوض الثنائي جواو ميراندا ومارسيلو بروزوفيتش حربًا مع الزمن للحاق بالمباراتين المهمتين بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة سبال، إذ أجرى ميراندا عملية جراحية لإصلاح كسر في أنفه، فيما يُعاني بروزوفيتش من إصابة عضلية.