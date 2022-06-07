"لا توجد كلمات لوصف ميسي .. إنه مثل نادال"

مدرب الأرجنتين لم يعد قادرًا على إيجاد الكلمات التي تصف ليونيل ميسي.

يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي قائد "الألبيسيليستي" يشبه إلى حد كبير الإسباني رافاييل نادال أسطورة كرة المضرب.

ميسي تمكن من تسجيل خمسة أهداف يوم الأحد الماضي، في فوز الأرجنتين الودي على إستونيا بنتيجة 5-0، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022.

الخماسية رفعت رصيد ميسي التهديفي مع منتخب الأرجنتين إلى 86 هدفًا دوليًا، ليصبح رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف على المستوى الدولي.

تألق ميسي أمام إستونيا جاء في نفس اليوم الذي حقق فيه نادال لقب بطولة رولان جاروس، ليحصد اللقب رقم 14 في بطولة فرنسا المفتوحة، ويرفع رصيد ألقابه في البطولات الكبرى إلى 22 لقبًا.

ماذا قال سكالوني؟

بالنسبة لمدرب الأرجنتين، فإنه لم يعد يملك المزيد من الصفات التي يمكن أن يتحدث بها عن ميسي، وتأثيره في عالم كرة القدم.

وقال سكالوني في تصريحات لقناة "TVP" التلفزيونية: "لم أعد أعرف ما يمكن أن أقول، الأمر صعب للغاية، إنه مثل نادال، ماذا سأقول؟".

وأضاف: "من الأفضل أن يتحدث الصحفيون، لم يعد لدي كلمات لوصف ما يفعله، وقبل كل شيء ما يمنحه للفريق".

وتابع: "إنه شيء فريد، ويسعدني وجوده في هذه المجموعة، من دواعي سروري أن أدربه".

واختتم سكالوني: "لا أملك سوى كلمات الشكر له، لا أعتقد أنه مجرد تراث للأرجنتين، إنه تراث للعالم، في اليوم الذي سيقرر فيه التوقف، سنفتقده جميعًا".

كيف تسير استعدادات الأرجنتين لكأس العالم 2022؟

فوز الأرجنتين على إستونيا رفع سلسلة "الألبيسيليستي" في عدم الخسارة إلى 33 مباراة متتالية، ويمر الفريق بفترة جيدة قبل خمسة أشهر من كأس العالم.

وفي الوقت الحالي، فإن منتخب الأرجنتين لا يملك مباريات أخرى مجدولة قبل كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب الأرجنتين منافسات مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

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