"لا تنسوا من هو إدوارد ميندي!" .. تصرفات جمهور الأهلي في الأماكن العامة تغضب ماتياس يايسله

الحارس السنغالي خرج بشباك نظيفة أمام الاتفاق، بعدما استقبل 13 هدفًا خلال خمس مباريات سابقة، لكن مدرب الأهلي يشيد به!

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خرج الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، للدفاع عن السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الفريق، بعد حملة الهجوم التي تعرض لها منذ بداية الموسم الجاري.

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السنغالي قاد الراقي أمس السبت، للخروج بنقطة التعادل أمام الاتفاق دون استقبال أي أهداف، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

تلك المباراة هي الثالثة التي يخرج منها ميندي بشباك نظيفة، بينما استقبل 13 هدفًا خلال خمس مباريات فقط، وهو ما عرضه لانتقادات كبرى من قبل الجماهير.

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وعقب مواجهة النواخذة بالأمس، قال يايسله خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "سعيد بميندي وبالأداء الذي يقدمه، الفترة الماضية سمعت الكثير من التعليقات السلبية عنه في الأماكن العامة، علينا ألا ننسى أنه حارس عالمي ويمتلك إمكانيات كبيرة، وبشكل عام الأهلي تحسن دفاعيًا، لكن على المستوى الهجومي لم يحالفنا الحظ أمام الاتفاق".

وعن موسم الأهلي بشكل عام، علق الألماني بعد سؤاله عن هدفه ما إذا كان المنافسة على اللقب أم تحقيق مركز جيد فقط: "لست شخصًا جيدًا في الحسابات، لكننا خسرنا خمس نقاط، رغم أننا قدمنا أداءً جيدًا أمام النصر إلا أن الأخطاء التحكيمية تسببت في خسارتنا كما شاهد الجميع، الفريق حاليًا يعيش استقرارًا كبيرًا على المستوى الدفاعي، وما زلنا نعمل على التطوير".

واختتم: "كما يعلم الجميع، الأهلي لم يشارك الموسم الماضي في دوري المحترفين، والآن مهمتنا هي تطوير كافة الجوانب التكتيكية".

يذكر أن الراقي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الهلال بفارق أربع نقاط مع مرور ثماني جولات من الموسم حتى الآن.

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