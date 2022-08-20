لا تكن أحمقًا مثلي .. سواريز يوجه رسالة تحذيرية لنونيز

حذره من استهداف الخصوم له

حرص النجم الأوروجوياني لويس سواريز، على توجيه النصيحة إلى داروين نونيز مهاجم ليفربول الجديد، بعد الواقعة الأخيرة بتعرضه للطرد أمام كريستال بالاس خلال تعادل الريدز بهدف لكل فريق الأسبوع الماضي.

نونيز تعرض لانتقادات حادة بعد اعتدائه على يواخيم أندرسن مدافع بالاس وتلقيه البطاقة الحمراء الأولى بمسيرته في أنفيلد، ليخرج أحد نجوم ليفربول السابقين لإبداه رأيه في هذا الأمر.

سواريز وصف نفسه بالأحمق واعترف بأنه عانى من القيام بأخطاء مماثلة أثناء وجوده بالدوري الإنجليزي، وحث مواطنه على التعافي من هذه الواقعة بأقوى صورة ممكنة.

ماذا قال سواريز عن نونيز؟

المهاجم المخضرم قال في حواره مع "تيليموندو":"لقد تحدثت معه لأنه في بداية الأمر الآن، وأردت أن أخبره أنه من الآن فصاعدًا سيحاول الخصوم استفزازه مرتين أو ثلاث مرات".

وأضاف:"الأمر يحدث كثيرًا في إنجلترا، إنه يسمع هذا من شخص أحمق مثلي ارتكب أخطاء وعانى بسببها، لكن السقوط والنهوض مجددًا جعلني أقوى".

وتابع:"رسالتي له هي لا تمنحهم المزيد من الفرص فالأمر سيزداد سوءًا، الواقعة ليست بالحدث الكبير لأننا ارتكبنا كلنا الكثير من الأخطاء وقد تم طردنا جميعًا".

ما هو تاريخ سواريز مع المشاكل في الملاعب؟

خلال الفترة التي قضاها سواريز مع ليفربول تم إيقافه لمدة 8 مباريات، بعدما تم ثبوت تهمة العنصرية ضده تجاه باتريس إيفرا ظهير مانشستر يونايتد السابق.

وتلقى نجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق عقوبة أخرى بالإيقاف لمدة 4 أشهر لعضه جورجيو كيليني مدافع إيطاليا خلال مشاركته مع أوروجواي في كأس العالم 2014.

عقوبة أخرى تلقاها سواريز في 2013 بالإيقاف 4 مباريات لقيامه بعض برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي خلال مباراة الريدز مع البلوز على ملعب أنفيلد.