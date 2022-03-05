"لا تقارنوا النصر به؟ إذًا الهلال لا شيء أمام الأهلي المصري"

عبر الناقد الرياضي محمد الدوّيش، عن اعتراضه على كل من يقول أنه لا توجد مقارنة بين ناديي النصر والهلال، خاصة بعد الديربي الأخير الذي انتهى بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد.

الهلال حقق الفوز على النصر بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الدوّيش كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعبر فيها عن عدم موافقته الرأي لكل من يقول أنه لا يوجد مقارنة بين النصر والهلال.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بعد الأربعة هناك من جزم بعدم المقارنة بين النصر والهلال، أين كان هذا العدم والنصر يفوز في الدور الأول بهدفين، وفي السوبر بثلاثة، ويخسر في آسيا والكأس بخطأ حكم؟".

واختتم محمد الدوّيش تغريدته قائلًا: "هل الهلال السعودي لا شيء مقارنةً بالأهلي المصري، لمجرد أنّه هزمه بأربعة؟، النصر لديه قدرة مهدرة!".

بعد الأربعة هناك من جزم بعدم المقارنة بين #النصر والهلال

أين كان هذ العدم والنصر يفوز في الدور الأول بهدفين وفي السوبر بثلاثة ويخسر في آسيا والكأس بخطأ حكم ؟

هل الهلال السعودي لاشيء مقارنةً بالأهلي المصري لمجرد أنّه هزمه بأربعة ؟

النصر لديه قدرة مهدرة ! — محمد الدويش (@Aldowayesh) March 5, 2022

وكان الأهلي المصري قد حقق الفوز على الهلال بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في لقاء تحديد المركز الثالث، بكأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات مؤخرًا.

"الهلال مع دياز بطلًا للدوري والكأس هذا الموسم!"

بعض الإعلاميين خرجوا في تصريحات صحفية، يؤكدون خلالها على أن الفارق بين الهلال والنصر كبير، ولا يوجد وجه مقارنة فيما بينهما، بعد ديربي الرياض الأخير.