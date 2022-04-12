"لا تشطب التاريخ بفشلك!" .. تصريح المسحل بعد المونديال يستفز السعوديين

الإعلاميون ينتفضون للرد على رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

يتواصل الهجوم على ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، بعد وداع المنتخب الوطني لمنافسات كأس العالم قطر 2022، حتى جاء تصريحه حول الكرة السعودية ليزيد النار اشتعالًا.

المنتخب السعودي ودع الحدث العالمي قبل أيام من دور المجموعات بعد فوز تاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني ثم هزيمتين أمام بولندا والمكسيك.

وعند عودة الأخضر للمملكة، أطلق المسحل تصريحه الذي أغضب الكثيرين، قائلًا: "العالم أصبح يتحدث ويقولون (اكتشفنا أن هناك كرة قدم في السعودية".

هذا التصريح دفع عدد من الإعلاميين للانتفاض دفاعًا عن الكرة السعودية وتاريخها، مطالبين إياه بألا يشطب تاريخها الذي يتحدث عنه العالم منذ تأهل الأخضر لدور الـ16 في أول مشاركة له في كأس العالم عام 1994.

لم أُصدّق أنّ #ياسر_المسحل قال : ( اليوم العالم يتحدث ويقول اكتشفنا إنّه في كرة قدم سعودية )

لم يعرف العالم إن عندنا كورة إلا بعد فوزنا على الأرجنتين ؟

هل قال ياباني أو مغربي أو كوري أو تونسي أو كميروني مثل هذا ؟ #مونديال_قطر2022 — محمد الدويش (@Aldowayesh) December 3, 2022

رحم الله الأمير فيصل بن فهد فقد قدّم للعالم عام 1994 كرة القدم #السعودية !!

#لا_لإعادة_ترشيح_المسحل pic.twitter.com/l2FNIcpwJl — ابراهيم بن ناهض🇸🇦92 (@ibrahim9_99) December 3, 2022

#يعني_تفضل

العالم لازال يتحدث عن هدف سعيد العويران اللي سجله عام 1994 م

والأخ ياسر @Yalmisehal يقول :

العالم اكتشف ان فيه كرة قدم في السعودية 🤷🏻‍♂️#طرد_المسحل_مطلب pic.twitter.com/P1cbf1wVCz — أبو عبدالله (@Abuabdullah_68) December 3, 2022

ياهي فشيله ..

رئيس إتحاد القدم يقول :

• جنينا ثمار معسكرات المنتخب امتدت لأشهر بالفوز على الارجنتين ..

• العالم أصبح يتحدث ويقول أكتشفنا أنه في كرة قدم في السعودية .. — غيث العَمري | ghith (@GhaythanAlamri) December 3, 2022

تصريح ياسر المسحل مستفز جداً ( علمنا العالم انه عندنا كره قدم )



السؤال للمسحل .. ماذا كان يعمل الامير فيصل بن فهد رحمه الله

ثلاث بطولات اسيويه وتأهل لكأس العالم مرتين وتأهل للأولمبياد مرتين

وبطولات عربيه



بعض التصاريح تدل على عقليه من يطلقها

ولسان حالها تقول (دعني ) — مـحمد الـعونـي #ابوخلدا (@MO__90_9) December 3, 2022

يذكر أن الغضب السعودي من وداع المونديال يأتي في ظل أن الأخضر كان في حاجة للفوز في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام المكسيك، لكن انهار الفريق بشكل غريب وخسر بثنائية مقابل هدف وحيد.