لابورتا: نقترب من ضم أوباميانج وهذه خيارات ديمبيلي!

أدلى رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا ببعض التصريحات بخصوص ضم بيير إيميرك أوباميانج لاعب آرسنال لصفوف برشلونة.

وكانت الصفقة قد توقفت في وقتٍ سابق وتوقفت المحادثات بين الطرفين، إلا أن لابورتا فاجئ الجميع بتصريحات جديدة يعيد فيها آمال الصفقة من جديد.

وظهر رئيس النادي الكتالوني في حفل صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ليتحدث حول سوق انتقالات برشلونة الشتوي.

ماذا قال لابورتا حول صفقة أوباميانج؟

من جانبه ألمح لابورتا إلى إمكانية إتمام الصفقة، رغم تعثر المفاوضات في وقت سابق، حيث قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "نود ضم أوباميانج، الأمر معقد للغاية لكن هناك أمل"

وأضاف: "لاتزال لدينا خيارات مطروحة، نحن نعمل على ذلك وسنواصل حتى اللحظات الأخيرة، ويبدو أننا سنحقق تلك الصفقة".

وعند سؤاله عن مستقبل عثمان ديمبيلي قال: "هناك عدة اقتراحات ممكنة، وعروض من أندية في الدوري الإنجليزي، ولكن الأمر يعتمد على قرار اللاعب النهائي".

تطورات جديدة

تشير التقارير إلى أن الصفقة متوقفة حاليًا، نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن راتب أوباميانج.

ولكن بحسب صحيفة "ذا أثلتيك" توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي مع آرسنال، للتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع خيار سنة إضافية.

ويشير التقرير أن المهاجم الجابوني سيخضع للفحص الطبي الليلة، وقد يستطيع الانضمام لصفوف برشلونة قبل غلق نافذة الانتقالات.

ومن المعلوم أن تشافي كان قد حدد أولوياته هذا الشتاء بضم أحد المهاجمين لصفوف فريقه، ويبدو أنه استقر علي مهاجم الجانرز.

ويبدو أيضًا أن الأمور تشير إلى وجود حالة إيجابية في صفقة أوباميانج، فتصريحات لابورتا جاءت في محلها، واللاعب الجابوني أصبح قريبًا للانضمام أكثر من أي وقتًا مضى.

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