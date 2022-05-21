لا تحزن يا ريال مدريد .. خسارة مبابي مكسب كبير في سوق الانتقالات!

أعلن نادي باريس سان جيرمان انتهاء مسلسل كيليان مبابي قبل انطلاق المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي وذلك بتوقيع اللاعب الشاب عقدًا جديدًا ينتهي في صيف 2025.

ورغم أن مبابي كان أقرب إلى ريال مدريد من أي وقت مضى بعد عدة محاولات في السنوات الماضية، إلا أنّ الأمور تأجلت حتى الشهر الأخير من عقده رفقة باريس سان جيرمان ليتبخر الحلم أو على الأقل يتأجل لثلاث سنوات أخرى.

ربما يكون الخبر بمثابة الصاعقة لجمهور ريال مدريد الذي تعامل بالفعل مع مبابي على أنّه لاعب للفريق، وذلك منذ تصريح فلورنتينو بيريز في صيف 2020 أنّه لن يتمكن من ضم كيليان في الوقت الراهن لكنّه قادم لا محالة.

ورغم ذلك، فربما تكون الضارة نافعة للنادي الملكي، وقرار اللاعب بعدم الانضمام لريال مدريد قبل حتى فتح سوق انتقالات الصيف يكون خطوة إيجابية أكثر منها سلبية.

كيف ذلك؟ وما الذي يجب على ريال مدريد فعله للاستفادة القصوى من خسارة كيليان مبابي؟

إعادة التخطيط

Getty/GOAL

مع اقتراب مبابي من ريال مدريد في الأشهر الماضية، بدا وكأن الملكي لديه خطة واحدة فقط، التعاقد مع الفرنسي بجانب بعض الصفقات المجانية.

الأقرب هو أنطونيو روديجر من تشيلسي بالمجان بجانب مبابي، وربما لم يكن الملكي ليتعاقد مع آخرين في ظل دفعه مبلغًا ضخمًا مكافأة توقيع لبطل كأس العالم الأخيرة.

لكن الآن وبعد تعطل صفقة مبابي أصبح هناك مجال لدعم الفريق في أكثر من مركز.

ريال مدريد يستطيع الاستثمار في لاعبين أمثال رودريجو وفينيسيوس وكذلك أسينسيو، وربما يتعاقد مع برناردو سيلفا المرحب بالرحيل عن مانشستر سيتي واللعب في إسبانيا.

وبالتالي يصبح هناك فرصة رائعة لضم لاعبين وسط لتعويض لوكا مودريتش وتوني كروس وحتى كاسيميرو، ليساعدوا الفريق مستقبلًا مع كامافينجا وفالفيردي، ولا ننسى أنّ فشل ضم مبابي في الصيف الماضي أدى إلى التعاقد مع كامافينجا وهي الصفقة التي استفاد منها الملكي في عديد المباريات.

هناك فرصة لضم أسماء مخضرمة وشابة في خط الوسط، فمثلًا يمكن التعاقد مع أوريلين تشواميني من موناكو وكذلك بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

هذا بجانب القدرة على تدعيم الدفاع وجلب ظهير أيمن لمساندة داني كارباخال، وكلها خطط مناسبة لإعادة بناء الفريق.

النجاة من فخ برشلونة

Getty/GOAL

بما أنّ ريال مدريد لم يكن ليدفع أي مبلغ لأجل ضم مبابي – سوى مكافأة التوقيع – فكان المتوقع حصول اللاعب على راتب مرتفع.

الصحف أشارت إلى أنّ راتبه كان ليصل إلى 25 مليون يورو سنويًا بعد الضرائب، هذا بجانب اقتراب تجديد عقد فينيسيوس جونيورز وكذلك كريم بنزيما.

لو انفلت عقد سلم الرواتب في ريال مدريد لربما وجد نفسه في أزمة طاحنة ماليًا كما فعل برشلونة بزيادة رواتب لاعبين أمثال فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان بجانب ليونيل ميسي ولويس سواريز وغيرهم.

هذا الأمر، جنّب ريال مدريد الدخول في أزمات مالية متوقعة، أو محاولة التضحية بلاعبين لضبط سلم الرواتب، الآن الأمر أسهل بكثير.

لا يجب التسرع

الأهم من كل ذلك ألا يتسرع فلورنتينو بيريز في اتخاذ القرارات بشأن سوق الانتقالات، فلا يجب أن تتحول الرحلة للبحث عن لاعب آخر بديل لمبابي بصورة سريعة دون تفكير.

ربما يحاول ريال مدريد ضم محمد صلاح أو ساديو ماني وضخ الأموال المخصصة لكيليان لجلب أحدهما، أو ربما يفكر في السطو على صفقة روبرت ليفاندوفسكي التي يسعى برشلونة لتحقيقها.

ولكن أي قرار دون تخطيط لن يكون الأفضل للاستفادة من رحيل مبابي، بل يجب البحث عن دعم العناصر الناقصة وتطوير الأماكن التي بحاجة إلى ذلك.

ليفاندوفسكي لن يكون ضروريًا في وجود بنزيما، والأموال لضم لاعب واحد فقط سوف يؤجل حل النقص في مراكز أخرى وخاصة في الوسط مع كبر سن الثلاثي لوكا مودريتش وكروس وكاسيميرو.

السؤال الأهم القائم الآن، ما هو رد فعل ريال مدريد وبيريز بعد تجديد كيليان مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان؟!

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