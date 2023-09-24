عادة سيئة كشفها ميكالي .. "ما فعله لاعبو الهلال في عهدي لا يتماشى مع الرياضة نهائيًا"

مدرب الهلال السابق يقارن بين اللاعبين في السعودية ومصر، ويكشف عن مفاجأة بشأن لاعبي الزعيم

SHAHID

بعد بعض التجارب في المنطقة العربية، خرج البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الأولمبي، للتحدث عن طبيعة اللاعب العربي، لكن كشف عن عادة لبعض لاعبي الهلال السعودي، بعيدة كل البعض عن الرياضة.

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البرازيلي قاد الزعيم أقل من ثلاثة أشهر، بدايةً من فبراير 2021م، قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج، بعد الخسارة في أربع مباريات، والتعادل في واحدة، والفوز في ثمانية لقاءات أخرى.

وحول طبيعة اللاعب العربي، قال ميكالي خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "ثقافة اللاعبين بين الوطن العربي والبرازيل مختلفة تمامًا، هناك أشياء بسيطة في بلدنا لا نعيرها أي اهتمام على عكس الوضع عند العرب، لذا عليّ الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة كطريقة الكلام والنظر لبعض المواضيع، قد يحدث شيء بسيط بالنسبة لي يسبب أزمة هنا والعكس صحيح.

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"في البداية كنت أجد صعوبة في تقبل بعض الأمور، لكن بعد ثلاث سنوات في السعودية والإمارات ومصر تعلمت الكثير، اكتشف الكثير مع الوقت، والعرب أناس عاطفون بصفة عامة مثل البرازيليين، وهذا يسهل عليّ الكثير".

وبسؤاله عن حقيقة تدخين اللاعبين المصري الأرجيلة "الشيشة"، كانت المفاجأة: "لم أر أي لاعب مصري يدخن الشيشة، أعيش هنا في فندق، من الصعب عليّ الحصول على بعض المعلومات بسبب عامل اللغة، لكن الأمر يتعلق بعادات البلد، عليّ أن احترم هذا، على سبيل المثال في السعودية لاحظت أن شهر رمضان مقدس، وهذا غريب بالنسبة لي، كان على اللاعبين أن يتعاملون بطريقة خاصة في هذا الشهر، هو شهر روحاني لدرجة أنني لاحظت أنه خلال هذا الشهر يتمتع اللاعب العربي بروح غريبة على عكس بقية الشهور".

وأضاف: "التدخين شيء سيئ على الإطلاق، البعض في البرازيل يدخنون وبعض لاعبي الهلال كذلك، ومع ذلك كنت أدفع بهم في المباريات، لم أصدر أي عقوبة على إثر التدخين، طالما يؤدي اللاعب داخل الملعب بشكل جيد، رغم أنه شيء غير جيد على الإطلاق ولا يتماشى مع الرياضة نهائيًا، خاصةً بالنسبة للاعبين المحترفين في أندية كبرى".

SHAHID