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لا بوتشيتينو ولا زيدان | لاعبان سابقان في مانشستر يونايتد مرشحان لخلافة مورينيو

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لوران بلان هو المرشح الأقرب لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع لوران بلان، المدير الفني الأسبق لباريس سان جيرمان، لخلافة جوزيه مورينيو.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مورينيو من تدريب الفريق بعد النتائج السيئة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد يفاوض بلان ليكون المدرب المؤقت للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ بلان سبق ولعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2001 و2003 ولديه علاقة قوية بإدارة الشياطين الحمر وقد يتواجد بصفة مؤقتة.

ويتردد أيضًا اسم أوله جونار سولشار، لاعب الشياطين الحمر السابق،  لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بصورة مؤقتة إلا أنّه سبق وفشل مع كادريف سيتي في الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يعلن مانشستر يونايتد  المدرب الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقد يتولى زين الدين زيدان أو ماوريسيو بوتشيتينو تدريب الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

 

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