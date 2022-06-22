لا باريس ولا غيره.. زيدان يحدد أولوياته للفترة المقبلة!

المدرب التاريخي لريال مدريد ينتظر بطولة كأس العالم لتحديد مصيره التدريبي

كشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية عن رغبة المدرب زين الدين زيدان في تولي مسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب بلاده.

وكانت الأنباء قد أشارت من قبل إلى وجود بعض المفاوضات بالفعل بين اتحاد الكرة الفرنسي ومدرب ريال مدريد السابق، قبل نفي تلك التكهنات.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" فإن صاحب الثلاثية التاريخية لن يذهب إلى باريس سان جيرمان، ولن يتفاوض على أي عروض مقدمة، حيث ينتظر ما سيحدث في كأس العالم.

ماذا ينتظر زيدان؟

أوضح التقرير أن زيدان ينتظر ما سيحدث في بطولة كأس العالم المقبلة، حيث من المرجح أن يتولى مسؤولية تدريب المنتخب الفرنسي إذا فشل ديدييه ديشان في تحقيق اللقب أو تقديم العروض المميزة.

وأشار التقرير إلى أولويات مدرب ريال مدريد السابق، حيث لن يتفاوض "زيزو" على الذهاب إلى أي فريق في الفترة الحالية، فهو فقط يضع تركيزه على منتخب بلاده.

وكان لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي، قد سبق وأن قال عن زيدان: "إنه رجل أقدره، لن نحدد مسيرته كلاعب أو مدرب، سينضم زيدان يومًا ما إلى الفريق الفرنسي، متى؟ لا أعرف".

ماذا عن باريس سان جيرمان؟

ابتعد زيدان عن الصورة تمامًا حول تدريب فريق باريس سان جيرمان، حيث كان قد صرح رئيس فريق العاصمة حول تلك المسألة.

وأوضح الخليفي: "أريد أن أقول شيئًا مهمًا عن زيدان، إنه شخص أحببته كثيرًا كلاعب وكمدرب، لكننا لم نتحدث معه أبدًا، بشكل مباشر أو غير مباشر".

جدير بالذكر أن مدرب فريق نيس، كريستوف جالتييه، بات هو المرشح الأبرز لتولي مسؤولية الإدارة الفنية لفريق باريس سان جيرمان.

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