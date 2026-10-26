"لا أهتم بما يقولون".. فيرتس يرد على انتقادات كاراجر القاسية بطريقته الخاصة

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"أنا ألعب كرة القدم فقط"

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أصدر فلوريان فيرتس، لاعب خط وسط ليفربول، ردًا حاسمًا على الانتقادات المتزايدة التي طالت مستوياته منذ انضمامه إلى النادي في صفقة قياسية. وأكد اللاعب الدولي الألماني، الذي عانى من أجل الحفاظ على استمراريته، أنه يظل مركزًا على أسلوب لعبه على الرغم من تشكيك كبار المحللين في مردوده.

فيرتس يتجاهل الضغوط

وجد الدولي الألماني نفسه تحت المجهر منذ أن أبرم "الريدز" صفقة ضخمة بلغت 116.5 مليون جنيه إسترليني لضمه من باير ليفركوزن في صيف عام 2025. ورغم الضغوطات المصاحبة لقيمة انتقاله، يصر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على أنه لا يلتفت للمنتقدين الذين شككوا في حصيلته خلال فترة تواجده في الدوري الإنجليزي (البريميرليج). ولعب فيرتس دورًا محوريًا في اختراق دفاعات برايتون، حيث اصطدمت تسديدته القوية بـ"باسكال جروس" لتفتتح أهداف اللقاء. وعقب هذا الهدف الافتتاحي، قدم برادلي باركولا تمريرة حاسمة لـ"ألكسندر إيساك" ليحسم النتيجة.

ومازح فيرتس شبكة "بي بي سي" في مقابلة عقب المباراة قائلًا: "ربما أنا مجرد شخص مثير للاهتمام، أليس كذلك؟". ويبدو أن لاعب خط الوسط، الذي كافح لإيجاد إيقاع ثابت خلال عامه الأول تحت قيادة آرني سلوت، يستمتع بانطلاقة جديدة في التشكيل الحالي. ويمتلك فيرتس حاليًا في رصيده هدفًا واحدًا وثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، وهي أرقام سيسعى لتحسينها من أجل إسكات منتقديه بشكل دائم. وأضاف صانع الألعاب بينما يواصل تكيفه مع قسوة كرة القدم الإنجليزية: "لا، أنا فقط ألعب كرة القدم الخاصة بي، وإذا أراد الناس التحدث عني أو الحكم علي، فهذا عملهم. أنا لا أركز على ذلك. أريد فقط أن ألعب كرة القدم، ولا يمكنني فعل أكثر من ذلك".

هيمنة في الشوط الأول

ثم أشاد فيرتس بعقلية فريقه وبدايتهم القوية، مسلطًا الضوء على تنفيذهم الدقيق في المرحلة الافتتاحية من المباراة. وأشار إلى أنه طوال الشوط الأول - وتحديدًا في أول ثلاثين دقيقة - فرض الفريق سيطرته من خلال التفوق في الصراعات الثنائية، وخلق العديد من فرص التسجيل، والجمع بين الإيقاع الهجومي والدفاع المنضبط لإنهاء الشوط بأمان.

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وأوضح قائلًا: "دخلنا هذه المباراة بالعقلية الصحيحة اليوم. في الشوط الأول أو أول 30 دقيقة تحديدًا، كنا الطرف الأفضل وتفوقنا في الصراعات، وصنعنا الكثير من الفرص. من الجيد أن ننهي الشوط الأول بأفضلية، وقد دافعنا بشكل جيد، وأنا سعيد حقًا بذلك".

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وأضاف: "الأمر ممتع حقًا. أعتقد أن العديد من الأشياء لم تكن جيدة بما يكفي في الشهر الماضي، لذا أنا أكثر سعادة لأن الأمور تسير بشكل جيد في الوقت الحالي. نحن على الطريق الصحيح للوصول إلى المكان الذي نريده. يجب أن نستمر على هذا النحو وأنا سعيد بذلك".

كاراجر يوجه ضربات قاسية

كان جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، الناقد الأبرز للنجم الألماني، حيث شكك مرارًا وتكرارًا في جدوى المبلغ المالي الذي دفعه النادي لضمه. وعقب الخسارة المخيبة للآمال أمام مانشستر سيتي في وقت سابق من الموسم، كان كاراجر قاسيًا بشكل خاص بشأن مساهمات لاعب خط الوسط مع الفريق. وأشار المدافع السابق إلى أن فيرتس حصل على وقت أكثر من كافٍ للتكيف مع الحياة في الدوري الإنجليزي.

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وقال كاراجر: "لا توجد أي طريقة تجعل فيرتس يلعب على حساب جرافينبيرج. ما يقدمه فلوريان فيرتس مع ليفربول غير كافٍ في الوقت الحالي. لقد لعب 55 أو 60 مباراة مع ليفربول، لا ينبغي أن يكون في تشكيلة الفريق الأساسية الآن. لا أريد أن أهاجم لاعبي ليفربول، لكننا لا نقول هذا بعد خمس أو عشر مباريات، بل نقوله بعد 50-60 مباراة".

رعب الإصابة في أنفيلد

تعكرت صفو العودة بالانتصار على برايتون قليلًا عندما أُجبر فيرتس على مغادرة الملعب مبكرًا. فبعد تلقيه العناية الطبية على أرضية الملعب، تم استبدال لاعب خط الوسط في الدقيقة 65، مما أثار قلقًا فوريًا بين جماهير أنفيلد. وتم استبدال الألماني في النهاية بـ"تري نيوني" بينما بدأ الطاقم الطبي فحوصاته الأولية على خط التماس خلال المراحل الختامية من المباراة.

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وسارع المدير الفني أندوني إيراولا إلى تقديم تحديث حول الوضع، رغم اعترافه بأن جدول المباريات المزدحم يجعل من أي مشكلة بدنية أزمة محتملة. وأشار إيراولا: "لسوء الحظ، اضطر لمغادرة الملعب بسبب التواء بسيط في الكاحل. الأمر لا يبدو مقلقًا جدًا، لكننا نلعب كل ثلاثة أيام، لذا نحتاج إلى تقييم حالته ورؤية أين يقف".