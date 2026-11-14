"لا أعرف ماذا أقول" .. سكالوني يعلق على أزمة "المقاعد الفارغة" في ودية الأرجنتين والأوروجواي

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دعا مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، إلى التحلّي بالصبر بعد أن تلقّى فريقه هزيمة بنتيجة 2-1 أمام أوروجواي في أول ظهور كبير له منذ اعتزال ليونيل ميسي. وأُقيمت المباراة أمام جماهير قليلة بشكل ملحوظ في ملعب لا بومبونيرا، في تناقض صارخ مع الأجواء المعتادة التي تحيط بأبطال العالم.

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سكالوني يتجنب الجدل حول الحضور الجماهيري

كانت الأجواء في ملعب لا بومبونيرا مساء الأربعاء هادئة بشكل غير معتاد عندما واجهت الأرجنتين أوروجواي. فبعد اعتزال ميسي، بدا أن المنتخب الوطني فقد بعضًا من جاذبيته الجماهيرية، إذ ظلت آلاف المقاعد شاغرة خلال هذه المواجهة. وسارع سكالوني، الذي ارتبط مؤخرًا بالمنتخب حتى عام 2030، إلى التقليل من أهمية ضعف الإقبال الجماهيري خلال واجباته الإعلامية عقب المباراة.

وقال سكالوني عندما سُئل عن غياب المشجعين، وفقًا لما نقلته لا نثيون: «لا أعرف كم عدد الحاضرين، ولم أفكر في الأمر حتى. ليس لدي رأي في ذلك. لا أعرف ماذا أقول لكم».

المدرب يؤكد أن الولاء يتجاوز حقبة ميسي

رغم المشهد المحبط للمدرجات الفارغة في لا بومبونيرا، لا يزال الجهاز الفني للأرجنتين متمسكًا بأن الرابطة العميقة بين المنتخب الوطني وجماهيره لا تنكسر. وفي حين أشار ضعف الحضور في أحد أبرز معاقل كرة القدم في بوينس آيرس إلى واقع حقبة انتقالية تلوح في الأفق، نفى المدرب أي تلميح إلى أن ولاء الجماهير مرتبط فقط بوجود صاحب القميص رقم 10 الملهم، ميسي.

وأوضح المدرب: «من المؤكد أن الناس سيأتون لتشجيع المنتخب الوطني، فهم غير مشروطين في دعمهم، حتى لو لم يكن ليو يلعب. ليس لدي أدنى شك في ذلك. نحن من علينا أن نلهمهم. لا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك».

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التحليل التكتيكي وهيمنة أوروجواي

وشهدت المباراة نفسها معاناة الأرجنتين في تحويل الاستحواذ إلى فرص واضحة. وسيطرت أوروجواي على اللقاء بعد فترة قصيرة من استراحة الشوطين، وسجلت هدفين في غضون ست دقائق عبر هدف عكسي سجله ليوناردو باليردي ورأسية ماكسيميليانو أراوخو. وعلى الرغم من أن خوليان ألفاريز قلّص الفارق في الدقيقة 72، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لمنع فريق دييجو فورلان من تحقيق فوز ثانٍ على التوالي في ملعب غريمهم التاريخي.

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وأشاد سكالوني بالضيوف لنهجهم الهجومي وانضباطهم التكتيكي. واعترف قائلًا: «تاريخيًا، أوروجواي منتخب صعب، لكنه كذلك بالنسبة للأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والجميع. أهنئهم لأنهم فازوا عن جدارة». كما دافع المدرب الأرجنتيني عن قراره بعدم الدفع بمزيد من المهاجمين مثل خوسيه مانويل لوبيز في أواخر المباراة، مستشهدًا بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن التكتيكي بينما كان نيكو باز لا يزال يؤدي بشكل جيد.

التطلع إلى مواجهة كوستاريكا

وعلى الرغم من النتيجة، وجد سكالوني أسبابًا تدعو للتفاؤل من طريقة تفاعل لاعبيه مع الشدائد. وأشار إلى أن حدة أداء الفريق في الشوط الثاني، خاصة بعد التأخر بهدفين، أظهرت الروح المطلوبة لهذه الحقبة الجديدة. وينتقل التركيز الآن إلى المباراة الودية المقبلة أمام كوستاريكا في قرطبة، حيث يعتزم المدرب مواصلة تجاربه مع عمق التشكيلة.

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وأكد قائلًا: «لا تخطط أبدًا للخسارة، لكن هناك طرق للخسارة. قمنا بالعمل الشاق وفي النهاية لم نحصل على أي مكافأة. يوم الثلاثاء سنجري بعض التغييرات. قد يتكرر بعض اللاعبين لأنني أعتقد أن ذلك عادل، وهذا هو جوهر الأمر، أن يلعبوا المباريات».