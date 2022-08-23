"لا أرى في الأهلي ملامح البطل القادر على العودة لدوري المحترفين"

المدرب السعودي مساعد العمري يرى أن الأهلي لن يتمكن من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

يرى المدرب السعودي مساعد العمري أن النادي الأهلي لا يملك ملامح البطل، وأن الفريق لن يتمكن من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

الأهلي هبط بنهاية منافسات موسم 2021-22 إلى دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن احتل المركز الأخير في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويشعر العمري بالخوف على الأهلي في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل عدد كبير من محترفيه الأجانب على سبيل الإعارة لأندية أخرى بعد هبوط الفريق.

وقال العمري في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" والذي يذاع عبر قناة "24 الرياضية" السعودية: "الأهلي في دوري يلو سيكون حديث الموسم".

وأضاف: "بالمقاييس الفنية، لا أرى في الأهلي ملامح البطل، ولا أرى فيه ملامح الفريق الذي سيعود كما يروج له الآن".

وتابع: "وذلك لأن الأهلي بدأ التفريط ليس فقط في النتائج، ولكن في المكتسبات الفنية".

واختتم: "اليوم عندما تجد الأهلي لا يوجد به حتى المحترفين الذين يصنعون الفارق، كل ما يمكن أن أقوله هو يا خوفي عليهم".

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في دوري الدرجة الأولى السعودي مساء الأربعاء، حين يستضيف فريق القيصومة على ملعب "الجوهرة المشعة" في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في "دوري يلو".