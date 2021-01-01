"لا أشعر بما يشعر به المدربون عندما تكون النتائج سيئة" .. مورينيو مهدد بالإقالة ولكنه متحمس

مورينيو لا يشعر بالقلق

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي توتنهام تحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق لم يصبح كما كان، ولكن المدرب البرتغالي متفائل ومتحمس.

المدرب البرتغالي يرى أن أسلوبه وطريقته هي الأنسب لقيادة الفريق للانتصارات، بالرغم من النتائج السيئة التي يعاني منها توتنهام في الفترة الأخيرة.

ولكن على الجانب الآخر فإن الفريق يحقق نتائج سلبية ويبدو التراجع على مستوى الأداء واضحًا للجميع مما يؤكد وجود مشكلة داخل النادي بينه وبين اللاعبين.

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ويرى المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو حسب ما ذكرته صحيفة ميرور أنه لا يوجد ما يثير القلق حول وضع الفريق الحالي على الرغم من التراجع.

وحول ذلك قال اليوم: "أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لهذه التجربة، ولم أشعر أبدًا بما يشعر به المدربون عادة عندما تكون النتائج سيئة".

وأضاف: "في الأوضاع الطبيعية، يكون المدرب رجلًا وحيدًا، في هذا النادي لا أشعر أنني وحدي، ولكنني مدعوم دائمًا وأحظى بالثقة من الجميع"

وتابع: "في هذا المبنى، لم أشعر بذلك أبدًا. لم أشعر أبدًا بأنني وحيد في مواجهة الضغوطات والأزمات، ليس فقط بالاحترام من قبل المسؤولين، ولكنني مدعوم كامل الدعم".

مورينيو في الوقت الحالي يريد التركيز على الدوري الأوروبي تمامًا كما فعل مع مانشستر يونايتد في موسم 2017 حين فاز باللقب في نهاية الموسم.

الفوز بالدوري الأوروبي سينقذ موسم مورينيو المحلي الذي يبدو أنه يشهد تراجعًا ملحوظًا على مستوى الأداء والنتائج، حيث سيقوده الفوز باليوروباليج إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل دون مركز مؤهل على سلم البريميرليج.