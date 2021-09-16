"لا أحد ينافس كورونادو .. الكرة السعودية محظوظة بوجوده"

النجم البرازيلي قدم مستوى مميز للغاية مع الاتحاد

تغنى الإعلامي الرياضي أحمد الفهيد، بقدرات النجم البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد، بعد المستوى الرائع الذي قدمه رفقة النمور.

ويقدم كورونادو مستوى رائع رفقة الاتحاد منذ الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، حيث قاده لتحقيق انتصارين في آخر مباراتين بالدوري السعودي للمحترفين.

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الفهيد عبر عن إعجابه بما يقدمه كورونادو رفقة الاتحاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر تغريدة تغنى خلالها بالمستوى الرائع للنجم البرازيلي.

حتى الآن.. لا أحد ينافسه



الأكثر تأثيرًا، الأقوى والأمهر حضورًا، الأبرع أداءً، والأقدر على توزيع الفرح في قلوب الجماهير..



«إيجور كورنادو» لاعب يصنع المتعة والسعادة معًا..



ليس نادي #الاتحاد فقط المحظوظ بوجوده، بل كرة القدم السعودية كلها#CO77 pic.twitter.com/KU9OjyN2UC — أحمد الفهيد (@alfheedA) September 14, 2021

وجاء نص تغريدة الفهيد كالآتي: "حتى الآن لا أحد ينافسه، الأكثر تأثيرًا، الأقوى والأمهر حضورًا، الأبدع أداءً، والأقدر على توزيع الفرح في قلوب الجماهير".

وتابع: "إيجور كورونادو، لاعب يصنع المتعة والسعادة معًا، ليس نادي الاتحاد فقط المحظوظ بوجوده، بل كرة القدم السعودية كلها".

كورونادو لعب مع نادي الاتحاد مباراتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المواجهة الأول سجل هدف وصنع آخر، والمواجهة الثاني سجل هدف وصنع 3 أهداف.

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