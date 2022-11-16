لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية .. البلطان يعلن عن مفاجأة لجمهور الشباب

خالد البلطان تنتهي فترة رئاسته بنهاية الموسم الجاري، لكن عمله متواصل لإنجاز الكثير خلال هذه الفترة

يسعى خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، لإنجاز عدة مهام قبل نهاية فترته الرئاسية بنهاية الموسم الجاري، كاشفًا عن مفاجأة كبرى للجماهير.

كتيبة البلطان الموسم الجاري تقدم أداءً مختلفًا، تتصدر به جدول ترتيب دوري روشن السعودي، متفوقة على الهلال والنصر والاتحاد.

وأعلن رئيس الليث الأبيض عن إنشاء أول مدينة رياضية لنادٍ سعودي، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "نجاحات الشباب بدأت في الظهور في الموسم الجاري، فريقنا في أعلى مستوى له، البطولات عند رب العالمين، تيجي إن شاء الله، ليس عندنا مشكلة بها، أنا واثق من أنها ستأتي".

وأضاف: "هناك مفاجأة، انتظروها خلال ثلاثة أيام عن مدينة رياضية، الشباب سيكون أول نادٍ سعودي يمتلك مدينة رياضية، رغم أنه ليس لديه رعاية أو دعم كبير كمنافسيه وليس لدينا موارد عالية إلا أننا حفرنا في الصخر، لأننا نؤمن بالعمل، وليس هناك أي شيء مستحيل لدى الإدارة الشبابية، وخلال يومين سنعلن عن عمل مفخرة، ونريد أن نتسابق مع الأندية في مثل هذه الأعمال".

وعن موقفه من الترشح لرئاسة الشباب لفترة جديدة، أوضح البلطان: "لم أقرر بعد، سأقوم بتقييم فترتي والتزاماتي الأخرى خارج النادي، وأحدد موقفي، وكي أكون أمينًا إلى أن يأتي إدارة نرضى عليها كشبابيين تكون أفضل، هذا تقييمي المبدئي".