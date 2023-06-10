لأول مرة في الملعب منذ 13 عامًا .. مالك مانشستر سيتي يفاجئ الجميع

علي رفعت
Manchester City MansourGetty Images
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ظهور نادر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان في ملاعب كرة القدم، حيث يتواجد مالك مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن ذلك الظهور سيكون الأول للشيخ منصور منذ 13 عامًا كاملة لم يتواجد فيها بالمدرجات مع فريقه.

وأوضحت الصحيفة أن آخر ظهور لمالك مانشستر سيتي كان خلال مواجهة الفريق في عام 2010 أمام نظيره ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره إنتر في تركيا، بحثًا عن اللقب الأول على المستوى الأوروبي للفريق الإنجليزي الطموح.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على البطل التاريخي للمسابقة ريال مدريد بخمسة أهداف لهدف في مجموع مباراتي نصف النهائي.

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