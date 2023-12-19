لأن الذكرى السنوية لا تمر مرور الكرام.. جدارية عملاقة لميسي في بوينوس أيرس!

الأرجنتيني يملك مفاتيح التأثير في قلوب جماهير التانجو..

كان لابد أن تشهد الذكرى السنوية الأولى لتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 شيئًا يتم تذكره دائمًا في قلب العاصمة بوينوس أيرس، وبالأخص تجاه النجم الأول للجيل الفائز بالبطولة، ليونيل ميسي.

جدارية جديدة بطول مبنى شاهق في العاصمة الأرجنتينية حملت رسمًا لليونيل ميسي من لقطات البطولة الخالدة، وبالتحديد بعد هدفه في مرمى المكسيك بالدور الأول.

كانت تلك المباراة بمثابة عنق الزجاجة الذي مر منه الأرجنتين، بعد أن تكبد هزيمة أولى من السعودية وكان ذاهبًا بخيارات محدودة للبقاء في المنافسة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت المباراة دفاعية بين الفريقين، إلى أن انبرى ليونيل ميسي بتصويبة أرضية زاحفة في منتصف الشوط الثاني وكتب التفوق للألبيسيليستي قبل أن يضاعف إنزو فيرنانديز النتيجة بهدف ثان قتل آمال المكسيك.

في النهاية تأهل عن هذه المجموعة كل من الأرجنتين في موقع الصدارة وبولندا وصيفًا، وأكمل رفاق ليونيل ميسي طريقهم إلى النهائي بشكل متسارع.