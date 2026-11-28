مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

يمر نابي كيتا بفترة صعبة. ويبتعد نجم ليفربول السابق عن كرة القدم لأسباب تتعلق بصحته النفسية.

وأوضح بالاس بوربيلي، مدرب كيتا في فيرينتسفاروش بودابست: «في الوقت الراهن، لا يشعر بأنه مستعد لمساعدة الفريق. لذلك طلب من النادي إجازة لتحسين حالته النفسية. ووافق النادي على طلبه. من المفترض أن نعود للعمل معًا اعتبارًا من يناير».

وليست هذه الانتكاسة الوحيدة التي واجهها كيتا مؤخرًا. وأضاف بوربيلي: «مر بموسم صعب العام الماضي. كان يتعرض للإصابات كثيرًا، ولم تكن علاقته بمدربه السابق، روبي كين، جيدة على نحو خاص. حاولت مساعدته على استعادة أفضل مستوياته. نجحنا في ذلك جزئيًا، وشارك في بعض المباريات هذا الموسم».

منذ رحيله عن ليفربول في 2023، واجه كيتا صعوبة في استعادة مستواه السابق باستمرار. وكانت تجربته مع فيردر بريمن مخيبة للآمال بشكل خاص على أرض الملعب. إذ شارك في خمس مباريات فقط في الدوري الألماني قبل أن تنتهي فترته في بريمن مبكرًا. وأوقفه النادي وفرض عليه غرامة مالية بعدما رفض السفر لخوض مباراة خارج أرضه في الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن.

إعلان إعلان

انضم كيتا إلى فيرينتسفاروش بودابست على سبيل الإعارة في أوائل 2025، قبل أن يتعاقد معه النادي المجري بشكل نهائي في صيف 2026. وشارك لاعب الوسط في تسع مباريات رسمية حتى الآن هذا الموسم، وقدم تمريرتين حاسمتين.