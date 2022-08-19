رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن ضم كاسيميرو

النادي الإنجليزي يحقق أمانيه!

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن نجاحه بشكل رسمي في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا في بيان نشره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن كل شيء يتوقف الآن على تصاريح السفر والكشف الطبي على اللاعب.

مانشستر يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين حتى الآن سيحل ضيفًا على ليفربول الذي لم يحقق أي فوز بدوره أيضًا ويسعى الشياطين الحمر لتواجد كاسيميرو في المباراة بحسب صحيفة "ماركا".

يأتي هذا بالرغم من أن اللاعب على الأغلب لن يكون قد خاض أي تدريب رفقة زملائه الجدد في الشياطين الحمر بحلول موعد المباراة.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن كاسيميرو قد اتفق مع مانشستر يونايتد على الشروط الشخصية بعد حسم الشياطين الحمر لتفاصيل الصفقة مع ريال مدريد.

البرازيلي بدأ الموسم بشكل جيد للغاية بعد تحقيق لقب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

جدير بالذكر أن كاسيميرو سينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل حوالي 60 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو متغيرات، وبعقد يمتد حتى 2027.