لايبزيج يوافق على إرسال أحد نجومه للدوري الإيطالي

مقابل 12 مليون يورو

ذكرت العديد من المصادر الألمانية، أن متوسط نجم وسط لايبزيج دييجو ديم، اقترب أكثر من أي وقت من الانضمام إلى صفوف نابولي الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "DPA"، فإن متصدر البوندسليجا تلقى عرضًا لبيع متوسط ميدانه لفقراء الجنوب الإيطالي قبل غلق الميركاتو الشتوي.

وتُفيد التقارير، بأن الإدارة الألمانية وافقت بشكل مبدئي على بيع صاحب الـ28 عامًا، وذلك مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 12 مليون يورو.

أيضًا صحيفة "كيكر" الألمانية، علمت من مصادرها الخاصة أن اللاعب الإيطالي الأصل / الألماني المولد، بات قاب قوسين أو أدنى من الذهاب إلى "سان باولو".

وجاء ديم إلى "ريد بول آرينا" في صيف 2014 قادمًا من بادربورن، مقابل حوالي 350.000 يورو فقط، وخلال هذه الفترة دافع عن ألوان النادي التابع لشركة مشروبات الطاقة في 132 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي النصف الأول من الموسم الجاري، شارك دييجو في 17 مباراة، كواحد من الركائز الأساسية التي ساهمت في حصول لايبزيج على صدارة البوندسليجا قبل استراحة الشتاء.

ويسعى نابولي لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة، لإنقاذ موقفه في الدوري الإيطالي، باحتلاله المركز الثامن، برصيد 24 نقطة، متأخرًا بتسع نقاط عن روما صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.