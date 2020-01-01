لايبزيج يفتح الطريق أمام ليفربول للتعاقد مع فيرنر

يبدو أن الطريق مفتوح لضم الألماني

يبدو أن فريق ليفربول الإنجليزي يعيش فترة سعيد وليس فقط في الملعب فقط بل خارجه، وخاصة في ملف الصفقات والتعاقدات.

ليفربول دعم الفريق هذا الشتاء بالتعاقد مع اللاعب الياباني تاكومي مينامينو، ويضع الألماني تيمو فيرنر على رادار الفريق الموسم المقبل.

فيرنر يمتلك شرط جزائي في عقده رفقة لايبزيج الألماني يبلغ قيمته 51 مليون جنيه إسترليني، يمكنه الرحيل في حال تم دفعه.

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وحسب قناة "Sport1" الألمانية، فأن إدارة لايبزيج متفتحة بشأن رحيل مهاجمها الألماني الصيف المقبل بمقابل أقل من الشرط الجزائي.

وأفادت أن مسئولي لايبزيج حددوا سعر بيع فيرنر بـ30 مليون يورو، وهو رقم بسيط للغاية بالنظر إلى إمكانيات اللاعب الذي يعتبر المهاجم الأول لمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي.

وكان فيرنر قد أكد أنه يريد اللعب في صفوف ليفربول ولكن تركيز بشكل كامل في الوقت الحالي مع فريق لايبزيج ومنتخب ألمانيا، مع الوضع في الاعتبار بأنه يرى أن الألماني يورجن كلوب هو أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي.