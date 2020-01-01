لايبزيج يرد بوضوح على تواصل فيرنر مع ليفربول

النادي الألماني يتفاعل مع الأنباء المتداولة منذ قيام فيرنر بإلغاء متابعته للنادي

تفاعل المدير الرياضي لنادي لايبزيج ماركوس كروش، سريعًا مع الأنباء المتداولة في الأيام والساعات القليلة الماضية عن تواصل وكلاء المهاجم الشاب تيمو فيرنر مع مسؤولي ليفربول.

وتضاعفت الشائعات التي تحوم حول مستقبل الدولي الألماني في "ريد بول آرينا"، حتى أن هناك بعض المصادر زعمت أن متصدر البريميرليج قد يفعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مقابل 60 مليون يورو قبل نهاية أبريل، لتفادي دفع مبالغ أكثر في فصل الصيف.

وفي حديث المسؤول البارز في النادي الألماني مع صحيفة "بيلد"، نفى بشدة صحة ما يتردد عن اقتراب فيرنر من مغادرة الفريق، مصرًا على أن صاحب الـ24 عامًا لا يركز سوى في عمله مع لايبزيج داخل المستطيل الأخضر.

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وقال "لا يوجد أي شيء على الإطلاق –عرض رسمي-، لكن من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بتيمو، إذ أنه يؤدي بشكل جيد جدًا هذا الموسم ويسجل بغزارة".

وأضاف "لديه عقد طويل الأجل مع النادي، ولا يوجد ما يمنعه من الاستمرار معنا، فنحن نشارك في دوري أبطال أوروبا، ولدينا بالفعل فريق رائع ونرغب في تحقيق أشياء كثيرة".

وتمكن فيرنر من تسجيل 27 هدفًا بالإضافة لـ11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، ومن المتوقع أن يكون جزءً من تشكيلة يواكيم لوف الأساسية في يورو 2020.

والمعروف أن الدولي الألماني من أكثر الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إما لتعزيز القوة الضاربة في الخط الأمامي، أو لتعويض محمد صلاح أو ساديو ماني، حال قرر أحدهما الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الموسم القادم.

وما عزز انتشار الشائعات في الأيام الماضية، ما قام به اللاعب بإلغاء متابعة حساب ناديه على تويتر بعد السخرية من هزيمة ليفربول أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في عطلة نهاية الأسبوع.