لاوتارو يرجع الهزيمة إلى الأخطاء وباريلا حزين ولكن فخور بالكرة التي لعبها إنتر

أبرز ما قاله لاوتارو مارتينيز ونيكلولو باريلا عقب خسارة إنتر أمام برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ستيفان دي فري قلب دفاع نادي إنتر إن فريقه قادر على التغلب على برشلونة في مباراة اليوم، مؤكدًا أن الفريق يعيش في حالة جيدة.

وخسر إنتر أمام برشلونة في ملعب كامب نو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال لاوتارو مارتينيز إن الهزيمة جاءت بسبب الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق، مؤكدًا أن حسم المباراة كان يجب أن يكون من شوط المباراة الأول والذي لعبه النيراتزوري بشكل أفضل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: "لم أنجح في ترويض الكرة أمام المرمى وتسجيل الهدف الثاني المبكر والذي كان سيغير كثيرًا من سيناريو المباراة، تير شتيجين أيضًا أبعد رأسية مني كادت تعطينا راحة أكبر"

وتابع: "لقد أضعنا الفوز في الشوط الأول ولكن لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب، أمامنا تحدٍ كبير في مباراة الأحد أمام يوفنتوس وعلينا الاستعداد لها ونسيان ما حدث أمام برشلونة ومعاناة دوري الأبطال"

بينما تحدث نيكولو باريلا عن فخره بالأداء الذي قدمه إنتر اليوم رغم الخسارة، مؤكدًا أن الفريق جاء إلى كامب نو من أجل تقديم شخصيته ومن أجل لعب كرة قدم جيدة.

تقارير - الكشف عن أسباب الخلاف بين ميسي وجريزمان

يذكر أن برشلونة قد تعادل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، فيما تعادل إنتر بهدف لمثله مع سلافيا براها كذلك.